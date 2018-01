Facebook | nuovo algoritmo porta novità importanti | ecco cosa cambia

Twitter - Facebook e Google attese di nuovo al Congresso degli Stati Uniti : Il senatore Patrick Leahy interroga le grandi aziende tech sul coinvolgimento della Russia nelle elezioni Usa durante l’audizione del 31 ottobre (Drew Angerer/Getty Images) “Terrorismo e social media: la grande tecnologia sta facendo abbastanza?“: non è il titolo di un giornale, ma quello dell’udienza che il 17 gennaio vedrà convocati Twitter, Facebook e Google davanti al Congresso degli Stati Uniti per rendere conto del ...

CONTRO DISCORSO FINE ANNO BEPPE GRILLO/ Diretta streaming video Facebook : lancio nuovo blog ‘staccato’ da M5s? : BEPPE GRILLO, il CONTRO DISCORSO di FINE ANNO del leader del Movimento 5 Stelle al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: principi, visioni, video(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 19:38:00 GMT)

Nuovo attacco agli insegnanti su Facebook : E mentre l’anno volge al termine, non si poteva evitare l’ennesimo attacco agli insegnanti della scuola sui social. Questa volta il protagonista è Peppe Iannicelli, giornalista e scrittore. Sul proprio profilo Facebook posta circa 15 ore fa uno dei soliti messaggi critici contro il periodo di riposo invernale degli insegnanti. Come spesso accade in estate e […] L'articolo Nuovo attacco agli insegnanti su Facebook proviene da ...

Zuckerberg saluta tutti e va (di nuovo) in paternità. Ma da Facebook è la regola : «Ci vediamo nel 2018». Con queste parole (e uno scatto in cui si vede lui, di spalle, tenere la mano della primogenita Max, 2 anni, e il loro amore pastore ungherese Beast) Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Facebook, ha salutato tutti. Il geek più famoso della Silicon Valley va di nuovo in congedo parentale, quattro mesi dopo la nascita della seconda figlia August. Una scelta che aveva già spiegato lo scorso agosto e che per lui è la terza ...

Facebook : nuovo tool per prevenire i suicidi : ... un team composto da migliaia di revisori di tutto il mondo che lavorano per valutare i report sui vari contenuti. Guy Rosen, vice presidente della gestione prodotti di Facebook, ha riferito in un ...

Striscia - Brumotti picchiato di nuovo a Padova. 'Troupe accerchiata dagli spacciatori' -Video Facebook : Vittorio Brumotti , l'inviato sul territorio di Striscia la notizia , è stato nuovamente aggredito , ieri sera, durante la registrazione di un servizio sullo spaccio di stupefacenti in un zona calda ...

Xenofobia - Putin - anticasta : in Italia un nuovo network di disinformazione su Facebook : Nel network circolano i contenuti e i temi classici delle propagande populiste, con una sovrapposizione tra post anti-migranti, mondo ultranazionalista, clickbaiting (ossia ricerca ingannevole dei ...

Facebook - nuovo tool per il fundraising : si potranno finanziare anche cause personali : Condivi e dona, sarà questo il nuovo motto del social di Zuckerberg che da oggi entra di diritto nel settore delle raccolte fondi

Il nuovo sistema di rilevazione di Audiweb (che conta anche gli utenti di Facebook) : (Foto: Pexels) Audiweb e Nielsen si alleano con Facebook per calcolare l’audience dei contenuti che gli editori pubblicano su internet. Al social network di Mark Zuckerberg, d’altronde, sono iscritti almeno 31 milioni di italiani, calcola We are social, e l’84% degli intervistati da Blogmeter usa Facebook più volte al giorno. Di conseguenza, offre il bacino di utenti profilati più ricco da cui Audiweb e Nielsen possono pescare ...