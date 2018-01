Facebook | ecco come cambierà il nostro news feed

Facebook cambia : importante annuncio di Mark Zuckerberg - ecco cosa vedremo in bacheca : Nuovi importanti cambiamenti in vista per Facebook. Nelle prossime settimane o mesi tutti noi potremmo osservare un social network diverso soprattutto per quanto concerne i post e i contenuti...

Facebook - nuovo algoritmo porta novità importanti : ecco cosa cambia : ...volontà di farci "vivere meglio" sui social network ma anche quella di a rginare il sempre più preoccupante fenomeno delle "Fake News" che stanno condizionando sempre di più la politica e l'economia ...

Facebook cambia l’algoritmo : ecco cosa vedremo da ora in poi nella bacheca : Facebook ha reso noto di avere cambiato il suo algoritmo radicalmente, scegliendo di dare priorità a determinati contenuti, o fonti, rispetto ad altre: in un post pubblicato da Mark Zuckerberg è stato spiegato che da ora in poi il social privilegerà i contenuti pubblicati da amici e parenti, facendo passare in secondo piano o diminuendo il numero dei post pubblicati dai siti di informazione, blog, e simili. “Vogliamo assicurarci che i ...

Foto con i figli su Facebook e Instagram - ecco cosa si rischia : la sentenza : Pubblicare una Foto con i figli minorenni sui social network può costare carissimo. Non è raro che i genitori postino su Facebook e Instagram scatti di momenti gioiosi con la prole. Dolci scatti e ricordi da custodire nel tempo che potrebbero però essere oggetto di severe sanzioni. Oltre alla rimozione della Foto pubblicata con il minore un giudice può determinare una multa nei confronti del congiunto. Da questo punto di vista l'ordinanza del 23 ...

'Non pensate a cose futili - cercate di essere utili' : ecco l'ultimo post su Facebook prima di morire a 27 anni : Una volta fatto, prendete un bel respiro e alzate gli occhi al cielo blu e verso gli alberi verdi: il mondo è meraviglioso. pensate a quanto siete fortunati per riuscire ancora a respirare'. Poi ...

Buona Epifania 2018 - arriva la Befana : ecco le FRASI più simpatiche e divertenti per gli auguri su WhatsApp e Facebook : “L’Epifania tutte le feste le porta via!“: la Befana il 6 gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Per approfondire: Epifania: le controverse ...

Buona Epifania 2018 - arriva la Befana : ecco i VIDEO più belli e simpatici per gli auguri su WhatsApp e Facebook : “L’Epifania tutte le feste le porta via!“: la Befana il 6 gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Anche per l’Epifania, come per Natale e ...

Befana 2018 : ecco una serie di frasi e filastrocche - da inviare su WhatsApp - Facebook : Arriva la Befana la notte fra 5 e 6 Gennaio. ecco una serie di frasi da inviare ad amici o parenti. Mancano ormai poche ore alla "notte della Befana", un momento molto atteso dai bambini ma non...

Arriva la notte della Befana : ecco video e filmati divertenti da inviare su WhatsApp - Facebook : Arriva la Befana la notte fra 5 e 6 Gennaio. Festeggiala con questi simpatici video. Mancano ormai poche ore alla "notte della Befana", un momento molto atteso dai bambini ma non...

Le Storie di Instagram direttamente su WhatsApp : ecco l’ultima trovata di Facebook : Facebook vuole rafforzare l'integrazione fra Instagram e WhatsApp e così sta testando una nuova funzionalità fra alcuni utenti portoghesi, come confermato qualche ora fa ai colleghi di Techcrunch. L'articolo Le Storie di Instagram direttamente su WhatsApp: ecco l’ultima trovata di Facebook è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.