Fa più errori dei bambini | maestra rimossa dalla classe

Condanne a morte più semplici per i terroristi - perché Israele ha votato a favore : “Chi ride mentre sta accoltellando una persona non merita di vivere, dev’essere messo a morte”. Sono le parole pronunciate mercoledì scorso dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante il dibattito che ha preceduto il primo voto del parlamento sulla proposta di legge per rendere più semplici le Condanne a morte per “atti di terrorismo”. Il riferimento di Netanyahu era al triplice omicidio in una famiglia di coloni di ...

Italiani : economia e terrorismo le preoccupazioni più grandi : La crisi economica lascia il segno nelle preoccupazioni degli Italiani. Nonostante il recupero l'economia rimane il primo dei pensieri, con il terrorismo per lo scenario internazionale

Napoli - Natale al primo posto : gli azzurri più forti dei loro errori : È rifiorita la Grande bellezza del Napoli nonostante quei gravi errori dei difensori che avrebbero potuto deturparla. Due tiri della Sampdoria e due gol nel primo tempo: Reina partito...

Igor il russo terrorizza anche dal carcere : trasferito in un penitenziario più sicuro : Igor il russo terrorizza anche dal carcere: trasferito in un penitenziario più sicuro “È troppo pericoloso”, per questo motivo Norbert Feher, il pluriomicida dalle 18 identità, andrà a stare in isolamento, controllato 24 su 24, in un carcere di massima sorveglianza nei pressi di Saragozza, dove sono rinchiusi anche dei terroristi jihadisti.Continua a leggere “È […] L'articolo Igor il russo terrorizza anche dal carcere: ...

Fedriga : "Devono ammettere i loro errori. Dai forzisti serve più chiarezza" : Il capogruppo alla Lega: patti chiari prima con gli azzurri di governare insieme Basta puntigli, dice Berlusconi a Salvini. Massimiliano Fedriga, da capogruppo della Lega alla Camera, cosa risponde? "...

Ordigno esplode davanti a stazione dei carabinieri : si indaga per terrorismo. Gabrielli : "più grave il blitz di Forza Nuova" : Un Ordigno rudimentale è stato fatto esplodere stamattina, intorno alle 5.30, davanti al portone d'ingresso della stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni, in via Britannia 37. Non ci...

Lombardia : Regione chiede più fondi a Governo per misure antiterrorismo (2) : (AdnKronos) - “In Lombardia possiamo vantare un Corpo di Polizia locale efficiente e preparato, che già in diverse zone si è autonomamente attivato per meglio coordinarsi con i volontari e per istruirli al fine di coadiuvare il lavoro degli agenti, oppure stilando vademecum distribuiti a tutti gli o

Lombardia : Regione chiede più fondi a Governo per misure antiterrorismo : Milano, 5 dic. (AdnKronos) - Più fondi per le misure antiterrorismo. Lo chiede Regione Lombardia al Governo dopo che il Consiglio regionale ha approvato una mozione, proposta da Lara Magoni. "Le misure antiterrorismo -afferma Magoni- hanno accresciuto notevolmente i costi di organizzazione delle man

Terrorismo - l'Isis ha ucciso 9mila persone nel 2016 : il 50% in più del 2015 - il paese più colpito è l'Iraq : I dati emergono dall'ultimo rapporto presentato dall'Istituto per l'Economia e la Pace (Iep) che contiene l'Indice Globale del Terrorismo (Igt) 2017. Secondo il rapporto dello Iep, la maggior parte ...

YouTube e il più famoso predicatore di terrorismo online : Anwar al Awlaki è morto da anni ma i suoi video di propaganda, nonostante molte pressioni, hanno continuato a essere disponibili: ora è però cambiato qualcosa The post YouTube e il più famoso predicatore di terrorismo online appeared first on Il Post.

Il narcoterrorismo di Isis Spa. Dall'hashish alla cocaina al Captagon - l'intesa con i cartelli più potenti : Si allea con i cartelli messicani. Stabilisce un rapporto diretto, attraverso la sua filiera afghana, con i signori della droga asiatici. Produce in proprio e commercializza il prodotto. Isis 2.0: così nasce e prospera il narcotraffico jihadista. Le sconfitte subite a Raqqa, Mosul, Sirte, hanno fatto venir meno allo Stato islamico non solo parti importanti di territorio nel "Siraq" ma, ciò che più conta, hanno praticamente ...

Errori tecnici al Tg La7 - Enrico Mentana : "La compagine tecnica sarà a ranghi più ridotti" : Nell'edizione delle 20 del Tg La7, Il Direttore ha avuto a che fare con degli intoppi tecnici da parte della regia durante il sommario dei titoli.Mentana mentre dava conto delle notizie politiche riguardanti le elezioni in Sicilia, la regia, forse per una svista, ha mostrato le immagini riferite all'attentato a New York verificatosi martedì 31 ottobre. A quel punto, notando l'errore commesso, ha commentato turbato: Vabbè torniamo in studio, è ...