EuroHPC il super-computer dell' UE

: RT @FBussoletti: #UE punta sui #supercomputer da 1 miliardo di euro. Obiettivo: indipendenza in #dataeconomy. #Bruxelles contribuirà al pro… - FreeMGL1 : RT @FBussoletti: #UE punta sui #supercomputer da 1 miliardo di euro. Obiettivo: indipendenza in #dataeconomy. #Bruxelles contribuirà al pro… - Ca_Lato : RT @franco_canna: L’Europa investe un miliardo di euro nei super computer. L'iniziativa EuroHPC mira ad offrire a ricercatori e imprenditor… - ALFREDOMARIOTT1 : RT @franco_canna: L’Europa investe un miliardo di euro nei super computer. L'iniziativa EuroHPC mira ad offrire a ricercatori e imprenditor… - franco_canna : L’Europa investe un miliardo di euro nei super computer. L'iniziativa EuroHPC mira ad offrire a ricercatori e impre… - onmedic_it : RT @FBussoletti: #UE punta sui #supercomputer da 1 miliardo di euro. Obiettivo: indipendenza in #dataeconomy. #Bruxelles contribuirà al pro… -

Leggi la notizia su defanet

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Si chiamail progetto con il quale l' unione europea intende realizzare unnel prossimo decennio. La commissione europea ha presentato il progettoche prevede la realizzazione di un’infrastruttura europea diall’avanguardia a livello mondiale. L’obiettivo del progetto è implementare sistemi di calcolo ad alte prestazioni, in grado di raggiungere entro il 2023 un miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Al progetto parteciperanno Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.Attualmente gli scienziati e le industrie europei elaborano i propri dati al di fuoria UE, affidandosi aidi Cina, Stati Uniti e Giappone,in quanto i tempi di calcolo disponibili in Europa non soddisfano le loro esigenze. Ciò ha tuttavia conseguenze su protezione dei dati e segreti commerciali, con ...