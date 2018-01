Euro a top 3 anni con intesa Merkel-Spd : (ANSA) - ROMA, 12 GEN - L'Euro sale ai massimi da tre anni dopo l'accordo politico raggiunto in Germania per la Grosse-Koalition. La moneta unica ha superato la soglia 1,21 dollari spingendosi fino a un massimo di seduta di 1,2137 dollari.

Juventus : Buffon e Chiellini nella Top 11 Europea : Il 2017 è stato un anno importantissimo e di conferme per la Juventus, che continua a fare incetta di premi ed onoreficenze. L’ultima è quella del Uefa che ha inserito il capitano Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini nella Top 11 europea, il Team of The Year 2017. nella formazione ideale, infatti, insieme al portiere ed al roccioso difensore centrale, erano presenti calciatori davvero fenomenali come Messi e Cristiano Ronaldo; tra ...

Basket - Top 16 Eurocup 2018 : Torino e Trento cadono in Russia - anche Reggio Emilia finisce ko : Se all’esordio l’Italia aveva fatto l’ein plein di vittorie, purtroppo nel secondo turno delle Top 16 di Eurocup tutto si è ribaltato. Mercoledì da dimenticare per le squadre italiane, con Torino, Trento e Reggio Emilia tutte uscite sconfitte dai loro match in trasferta. Sconfitta con molti rimpianti per la Fiat Torino, che cade in casa dello Zenit San Pietroburgo per 95-84. Una partita che ha visto la squadra piemontese essere ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri per una nuova top ten : La prossima settimana, Mosca ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, in programma dal 15 al 21 gennaio. Per quanto possa sembrare strano, la capitale russa è stata sede della rassegna continentale in una sola occasione, nel 1965, e dunque si tratterà solamente della seconda volta per Mosca, mentre la competizione si è tenuta in territorio russo anche nel 1911 e nel 1990 a San Pietroburgo / Leningrado, senza dimenticare che, ...

STOP ALLE RICERCHE SULLE MALATTIE NEuroDEGENERATIVE : L'auspicio è che si trovino menti aperte che tentino nuovi approcci e si capisca in quale laboratorio del mondo si sta sviluppando l' idea giusta ' . Interceptor: il nuovo progetto nato in Italia ...

Basket - Eurocup 2018 : esame di maturità per Torino - Trento e Reggio Emilia in Top 16 : Secondo turno della Top 16 di Eurocup 2018. Le tre italiane impegnate nella competizione, vale a dire Fiat Torino, Dolomiti Energia Trentino e Grissin Bon Reggio Emilia, hanno cominciato con il piglio giusto, reduci dalle brillanti vittorie di settimana scorsa. Ora, però, è giunto il momento della conferma: un esame di maturità che potrebbe dire molto su quanto potrà essere lungo il cammino delle tre formazioni. Torino è al comando del gruppo F ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : Matteo Rizzo - un emergente che punta ad un piazzamento nella top 10 : Fresco vincitore del titolo nazionale sul ghiaccio milanese, Matteo Rizzo sarà il rappresentante azzurro del settore maschile ai prossimi Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, in programma a Mosca nella prossima settimana (nonché ai Giochi Olimpici di Pyeongchang). Il ventunenne ha dimostrato quest’anno di aver effettuato quel salto di qualità che ci si aspettava da lui, migliorando sotto tutti i punti di vista e dunque ...

Troppe foto del figlio sui social : stop del tribunale ai genitori - rischiano 10mila Euro di multa : foto e aneddoti sui figli minorenni, pubblicati sui social senza il loro consenso e che producano 'turbamento' nei giovani, devono essere rimossi dal web. In caso di mancata cancellazione, il padre e ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – L’Italia parte col botto : Danimarca asfaltata 3-0 - Stefani top scorer : L’Italia inizia nel migliore dei modi il torneo di qualificazione agli Europei U18 di Volley maschile. A Martina Franca (Taranto) gli azzurrini hanno sconfitto la Danimarca con un comodo 3-0 (25-17; 25-13; 25-12): tutto davvero troppo facile per i ragazzi di coach Fanizza che si sono messi in luce con muro (9) e serviziO (11 aces). Da annotare le prestazioni importanti dell’opposto Tommaso Stefani (16 punti, 4 muri), doppia cifra ...

EuroSTOP con i suoi tre No a UE - Euro e Nato partecipa alla lista #Poterealpopolo : In questi anni abbiamo posto con forza la questione della rappresentanza politica (cosa diversa e assai più ampia di quella meramente istituzionale) a partire dal dato che questa o è espressione di ...

Eurocup - Torino e Reggio Emilia iniziano alla grande le Top 16 : Torino, 3 gennaio 2018 - Il percorso nelle Top 16 di Eurocup delle italiane non sarebbe potuto iniziare in maniera migliore. Torino e Reggio Emilia partono con il piede giusto, battendo fra le mura ...

Torino. Stop alle auto diesel con classe emissiva fino ad Euro 4 : Stop a partire da oggi per le auto diesel con classe emissiva fino ad euro 4 compreso. Non potranno circolare a Torino. Il ritorno dei valori di Pm10 sopra la soglia d’attenzione ha fatto scattare di nuovo il livello “arancio”, come…Continua a leggere →

Basket - Eurocup : Torino inizia bene le Top 16. In campo Reggio-Limoges : Per Torino, Reggio Emilia e Trento iniziano le Top 16, seconda fase di Eurocup, ed esserci con tre squadre, per l'Italia, è già un bel successo. Oggi in campo Torino e Reggio Emilia. La Top 16 prevede ...