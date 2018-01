Eric Clapton shock | ‘Sto diventando sordo’

: Raga, avete letto le dichiarazioni di Eric Clapton? Piango davvero ?????? - gabria26 : Raga, avete letto le dichiarazioni di Eric Clapton? Piango davvero ?????? - MassimilScalisi : Eric Clapton: "Sto diventando sordo, mi preoccupa la mia capacità di essere efficiente" - aderenzis1 : Eric Clapton: "Sto diventando sordo, mi preoccupa la mia capacità di essere efficiente" - mauroramelli72 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - FEMsrl : Eric Clapton: "Sto diventando sordo, mi preoccupa la mia capacità di essere efficiente" -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) I concerti cheha in programma per i prossimi mesi potrebbero essere gli ultimi. La notizia che getta nello sconforto milioni di fan e amanti del rock blues arriva da una confessione che l’artista ha fatto ai microfoni di BBC Radio 2, come riporta il DailyMail: “Ho più di 70 anni e mi preoccupa la mia capacità di essere efficiente. Stosordo” ha ammesso, specificando di soffrire di tinnitus, un disturbo che molto spesso colpisce proprio i musicisti esposti per tanti anni a elevati volumi di amplificazione., 72 anni, è atteso in particolare a Londra per un concerto ad Hyde Park nel mese di luglio e a proposito di questo appuntamento ha spiegato: “Spero che la gente verrà a vedermi più per il semplice fatto di essere una curiosità. So che è parte di questo, perché è incredibile anche per me essere ancora qui”. Il chitarrista ha ...