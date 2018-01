Eric Clapton confessa sto diventando sordo

: RT @_VeronicaG: Eric Clapton che sta diventando sordo mi sembra un fatto di una crudeltà inaudita ?? - rossinivaleria : RT @_VeronicaG: Eric Clapton che sta diventando sordo mi sembra un fatto di una crudeltà inaudita ?? - globalistIT : 72 anni, ma "l'uomo del blues" non mostra segni di volersi fermare - SenzaSuonoMusic : ERIC CLAPTON/ "Sto diventando sordo", paura per i concerti. Il rockumentary "12 Bars" - carlu_fra : Il dramma di Eric Clapton: "Sto diventando sordo". La rockstar ha problemi anche alle mani - BlogNews_it : Eric Clapton: “Sto diventando sordo a causa dell’acufene, ma continuo a suonare” -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Il musicistasta. Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista alla “Bbc Radio”. «Continuo a lavorare, sto facendo alcuni concerti, sto preparando uno show ad Hyde Park per luglio» ha sottolineato, ma resta il fatto che «sto, ho avuto un acufene». Anche le sue mani non funzionano bene come una volta: «Sono preoccupato riguardo all’essere entrato nei miei 70 e alla possibilità di essere efficiente». «Intendiamoci, spero che la gente venga a vedermi per qualcosa di più del fatto che sono una curiosità. So che è parte di questo, perché è straordinario anche per me essere ancora qui», ha detto ancoraè apparso nello show ‘Steve Wright in the Afternoon’ per parlare del suo nuovo documentario ‘: Life in 12 Bars’, che segue la sua vita attraverso la narrazione di icone come BB King, ...