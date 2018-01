ERIC ABIDAL E IL CANCRO Il rapporto fraterno con Dani Alves

ERIC ABIDAL E IL CANCRO/ Bufera per il retroscena su Messi : “Ma non ha mai detto parole cattive” : ERIC ABIDAL ha recentemente raccontato la sua incredibile storia alla televisione francese: il tumore al fegato e il ritorno in campo, con il particolare di un curioso messaggio di Leo Messi (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:20:00 GMT)

ERIC ABIDAL : "Avevo il tumore - mandai un video alla squadra per incitarli. Messi mi disse che era meglio non farlo" : "mandai un video alla squadra, volevo dire loro 'sono qui, ci sono ancora': e sapete cosa mi disse Messi? Non dovevi inviarcelo, ci hai colpito..". Eric Abidal torna a parlar della sua lotta con il tumore al fegato, e le sue parole in uno speciale mandato in onda ieri sera da Canal Plus provocano polemiche."Mi vedevano come un cadavere", dice l'ex terzino francese, scatenando polemiche e accuse via social alla reazione di Messi e dei compagni di ...