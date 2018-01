Enrique Iglesias | El Baño | Testo | Traduzione | Audio | MP3

Video - testo e traduzione di El Baño - il nuovo singolo di Enrique Iglesias è un perfetto mix tra ballad e reggaeton : Si intitola El Baño, il nuovo singolo di Enrique Iglesias, disponibile da oggi 12 gennaio in download e in streaming sulle piattaforme digitali. La popstar spagnola torna in radio anche quest'anno con una nuova hit che ci farà ballare sulle spiagge nel corso della prossima estate. Anche per El Baño, Enrique Iglesias si cimenta di nuovo nel reggaeton latino, sulla stessa linea melodica del precedente successo Duele El Corazon, singolo ...

In arrivo il nuovo singolo di Enrique Iglesias : El Baño sarà il prossimo tormentone estivo? I dettagli e la data di uscita : Il nuovo singolo di Enrique Iglesias si intitola El Baño. Il re dei tormentoni estivi e della musica latina torna a sorpresa con un nuovo brano, che si preannuncia già essere una grande hit internazionale. Dopo la pubblicazione di Duele el corazón nel 2016 e Súbeme la radio nel 2017, Enrique Iglesias torna in radio a distanza di un anno esatto con El Baño El Baño uscirà il prossimo venerdì 12 gennaio, e sarà accompagnato da un videoclip dalle ...

Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori a sorpresa : Un Natale davvero speciale per Enrique Iglesias, 42 anni, e l’ex tennista Anna Kournikova, 36, che come riporta Tmz.com sono diventati genitori di due gemelli. Una doppia notizia, perché per ben 9 mesi nessuno ha saputo della gravidanza eccezion fatta per gli amici più stretti della coppia. Fonti del portale di gossip oltreoceano sostengono che il lieto evento sia avvenuto sabato 16 dicembre a Miami e che i neonati si chiamino Lucy e ...

