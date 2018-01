: #Travaglio sfonda la #Lorenzin in 180 secondi. Ogni volta che penso che il MINISTRO DELLA SANITA' si è fermata al d… - feoleluca : #Travaglio sfonda la #Lorenzin in 180 secondi. Ogni volta che penso che il MINISTRO DELLA SANITA' si è fermata al d… - michele19721 : Elezioni, Lorenzin vs Travaglio: “M5s? Un disastro con Spelacchio”. “Non parla di Renzi-De Benedetti. La dice lunga… - Cascavel47 : Elezioni, Lorenzin vs Travaglio: “M5s? Un disastro con Spelacchio”. “Non parla di Renzi-De Benedetti. La dice lunga… - niegotiziana : RT @velo_di_maia: Di nuovo i ricatti della #sinistrasinistra di #LiberieUguali! In vista delle elezioni regionali in #Lombardia e #Lazio vo… - mmaristellaa : @CivicaPop_FVG @annapi84 @marcotravaglio si come tutti conoscono la doppiezza di politici opportunisti e incapaci c… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Scontro serrato a Otto e Mezzo (La7) tra il ministro della Salute, Beatrice, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco. Il giornalista osserva: “Abbiamo già sperimentato quelli che ci hanno portato alattuale. Dire che gli altri ci porterebbero a unpeggiore si può dirlo, ma mancano le controprove. Fino a quando non si proverà un governo 5 Stelle, non si riuscirà a capire se sono un bluff o meno”.ironizza: “Abbiamo già Roma con Spelacchio. Facciamo un grande Spelacchio nazionale. E così avremo la grande prova”. “Il fatto che lei parli di Spelacchio anziché dell’insider trading di Renzi a De Benedetti la dice lunga su come siete ridotti – ribatte– Si sono dedicati più titoli su un albero di Natale rinsecchito che non agli scandali finanziari e bancari”. “Mica l’ho fatto io”, precisa il ministro. “Lei, infatti, non è un ...