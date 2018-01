Elezioni | Di Maio M5S | “Grillo ci lascia? Fake news dei giornali Lui più grande

Elezioni 2018 - Di Maio : "Grillo è sempre con noi - è il garante" : ... "il cambiamento proprio di fisionomia del blog" e a separare "il blog delle stelle", per i contenuti di politica e dei parlamentari dal suo blog personale: "andrò a un po' in giro per il mondo con ...

Beppe Grillo - addio M5S/ Elezioni politiche 2018 : niente campagna elettorale - distacco da Di Maio e Casaleggio : Beppe Grillo, addio M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:54:00 GMT)

Elezioni - Boldrini : “Di Maio dice che non farà mai accordo con me? Ha ragione - 5 stelle non hanno valori di sinistra” : “I valori della sinistra non combaciano con quelli del Movimento 5 stelle. Di Maio dice che non vorrebbe mai fare un accordo con noi? Ha ragione perché anche io la penso nello stesso modo”. Lo ha detto la presidente della Camera ed esponente di LeU, Laura Boldrini negli studi di Otto e Mezzo su La7 intervistata da Lilli Gruber. La presidente della camera ha anche accettato la sfida lanciata da Salvini: “Non so ancora dove mi ...

Elezioni - Di Maio : 'Meno burocrazia - aboliremo 400 leggi' - : Il candidato premier di M5s annuncia il lancio del sito Internet leggidaabolire.it e si impegna con le imprese a cancellare lo spesometro e lo split payment. Presto verrà presentato anche il programma ...

Luigi Di Maio - M5s/ Elezioni politiche 2018 : "Euro? No - non si deve uscire" (Porta a Porta) : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018, ospite di Porta a Porta oggi martedì 9 gennaio 2018(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:02:00 GMT)

Cosa ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta su Euro - Elezioni e rifiuti romani : Uscire dall'Euro? Luigi Di Maio cambia opinione sulla moneta unica: "Non credo che per l'Italia sia più il momento di uscire dall'Euro" anche perché per l'Italia "ci sarà più...

Elezioni - Di Maio : "Candidati esterni? Noi aperti - ci rafforzano" : Roma, 9 gennaio 2018 - Luigi Di Maio a ruota libera durante la trasmissione Porta a Porta che andrà in onda stasera. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle parte dal tema dei candidati esterni. "...

Elezioni - Renzi : “Abolire tasse universitarie? È una proposta scritta da Grasso ma pensata per Di Maio” : “La proposta di Grasso di abolire le tasse universitarie? Non sono d’accordo, perché è un favore ai ricchi e ai fuoricorso. E’ una norma scritta da Grasso, ma pensata per Di Maio“. Così a Otto e Mezzo (La7) interviene il segretario del Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il Pd ha una bella squadra, metterà dei candidati di grande qualità. Vogliamo misurare la squadra che abbiamo messo in campo con quella degli ...

Elezioni - Bruno Vespa a Porta a Porta invita Di Maio - Renzi e Berlusconi : Pronti via. La campagna elettorale, quella vera, è partita in vista delle Elezioni del prossimo 4 marzo. Ne sono un segnale anche gli ospiti che Bruno Vespa avrà, uno dietro l'altro, questa settimana. ...

Elezioni - Maroni vs Di Maio : “Una Raggi al cubo. Con lui l’Italia come spelacchio” : “Non ho pretese o richieste, ma sono a disposizione, lo lascerò decidere a chi dovrà decidere. Ho una sola preoccupazione: che possa assumere un incarico di governo il candidato dei Cinque stelle Di Maio, perché so cosa vuol dire governare. Di Maio per me è la Raggi al cubo e il rischio è che l’Italia finisca come spelacchio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, nella conferenza stampa in cui ha ...