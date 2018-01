Elezioni 2018 | Di Maio | Grillo è sempre con noi | è il garante

Elezioni 2018 - sicuri di volere un governo stabile? : Sono convinto che inconsciamente non vogliamo un governo stabile. Tutti i commentatori politici si lamentano perché, presumibilmente, in marzo non ci sarà un governo stabile in Italia. Questo provocherà, si paventa, scarsi investimenti esteri, incertezza legislativa e difficoltà per collocare il debito pubblico. Ma se invece questa instabilità fosse proprio ciò che gli italiani, come collettività, desiderano? Nei principali paesi democratici ...

Elezioni 2018 - Berlusconi e le larghe intese : "Solo se il Pd firma il mio programma" : Bobo a me ha detto che vuole cambiare vita e lasciare la politica. Bacchetta Stefano Parisi " a metà del guado con la quarta gamba " "perché fa troppo il protagonista". Afferma che la flat tax "sarà ...

Elezioni 2018 - la strategia di Berlusconi (incandidabile) per entrare in Parlamento : Milano, 12 gennaio 2018 - L'obiettivo è chiaro: rientrare in Parlamento anche se alle Elezioni politiche del 4 marzo sarà ancora incandidabile per gli effetti della condanna definitiva e per l'...

Elezioni 2018 - l'ultima follia dell'Agcom : par condicio anche per i giornalisti : Par di capire, insomma, che per dire la propria in una trasmissione politica, bisognerà fare outing . "Ebbene sì, lo confesso, amo Grasso e la Boldrini", tanto per fare un esempio. E immediatamente ...

Elezioni 2018/ Renzi-Grasso - il patto segreto per ricostruire la sinistra : Uno degli uomini apparentemente più in rotta col segretario del Pd, e cioè Pietro Grasso (Leu) sta riportando all'ovile le pecorelle smarrite (d'accordo con Renzi). MARA MALDO(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI E FINANZA/ Le carte che ci condannano (e che vengono ignorate dai candidati), di G. SapelliSONDAGGI/ Il voto del centrosinistra deluso decide la partita tra Berlusconi e Di Maio, int. a A. Ferrari Nasi

Matteo Salvini a Quinta Colonna/ Elezioni politiche 2018 : stipendio minimo e Ius Soli : Matteo Salvini a Quinta Colonna, 11 gennaio 2018: il leader della Lega in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo, tra l'alleanza di Centrodestra e la Legge Fornero(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 00:30:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : prova d'intesa sulle Elezioni a Roma (12 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: prova d'intesa sulle elezioni a Roma. Al via un trattato italo-francese. Bufera sui Cinque Stelle torinesi. Colpo da 4 milioni a Parigi. (12 gennaio 2018).(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 00:30:00 GMT)

Beppe Grillo - addio M5S/ Elezioni politiche 2018 : niente campagna elettorale - distacco da Di Maio e Casaleggio : Beppe Grillo, addio M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:54:00 GMT)

Silvio Berlusconi a Porta a Porta/ Elezioni politiche 2018 - flat tax "arriverà a meno del 20%" : Silvio Berlusconi a Porta a Porta, oggi 11 gennaio 2018: il leader di Forza Italia in vista delle Elezioni politiche 2018, tra larghe intese e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:46:00 GMT)

Sondaggi Elezioni politiche 2018 : crollo Partito democratico - sale la Lega Video : Il 2018 è iniziato con una forte campagna elettorale da parte di tutti i partiti che concorreranno alle prossime elezioni politiche del 2018 [Video] che si terranno a marzo. Ma quali sono gli ultimi Sondaggi sulle elezioni, e quale scenario di Governo si profila dopo le urne? Proviamo a fare chiarezza dando un'occhiata agli ultimi dati resi noti dalla casa di Sondaggi EMG, che ha intervistato un campione di elettori il sette gennaio scorso. Il ...

SILVIO BERLUSCONI A PORTA A PORTA/ Elezioni politiche 2018 - apertura a larghe intese? La smentita : SILVIO BERLUSCONI a PORTA a PORTA, oggi 11 gennaio 2018: il leader di Forza Italia in vista delle Elezioni politiche 2018, tra larghe intese e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:37:00 GMT)

MATTEO SALVINI A QUINTA COLONNA/ Elezioni politiche 2018 : Legge Fornero - distanza da Berlusconi : MATTEO SALVINI a QUINTA COLONNA, 11 gennaio 2018: il leader della Lega in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo, tra l'alleanza di Centrodestra e la Legge Fornero(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:16:00 GMT)

Elezioni 2018 : ...ci si mette anche l'Agcom : 'I giornalisti ospiti tv dicano da che parte stanno' la norma dell'Authority che fa subito discutere e in ogni caso le reti tv dovranno garantire la presenza di un altro giornalista che esponga ...

Elezioni 2018 - cercasi posto in lista disperatamente : Georges Clemenceau era un genio. Non solo della politica. Un suo famoso aforisma recita: “Non si dicono mai tante bugie quanto prima delle Elezioni, durante la guerra e dopo la caccia”. Nel marasma di promesse che tutti i partiti ci stanno facendo, la maggior parte sono naturalmente delle ‘cagate pazzesche’, come direbbe Fantozzi, ma la cosa che personalmente mi colpisce in questo periodo è la smania di venire a farle, solennemente, ...