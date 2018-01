Ecco perché è pericoloso dare carne cruda a cani e gatti

Cast Isola dei famosi 2018/ I concorrenti ufficiali : Ecco perché Chiara Nasti ha detto sì : Isola dei famosi 2018, il Cast ufficiale: ci saranno ancora sorprese? Le indiscrezioni aumentano mentre arriva il rifiuto di Sabrina Ghio e Corrado Tedeschi.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:37:00 GMT)

Giaccherini lascia il Napoli/ Calciomercato - parla l'agente : impossibile andare al Toro - Ecco perché... : Giaccherini lascia il Napoli, l'ex Juventus pronto a lasciare il club azzurro e diventare oggetto di interesse sul Calciomercato. Piace all'Atalanta e al Chievo Verona, parla il suo agente.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 00:38:00 GMT)

Cast Isola dei Famosi 2018/ Rosa Perrotta è la concorrente più discussa : Ecco perchè! : Isola dei Famosi 2018, edizione a rischio dopo il terremoto in Honduras? Rosa Perrotta si prepara comunque alla partenza, ma prima arriva la promessa di Pietro Tartaglione.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:40:00 GMT)

IGNAZIO MARINO CONDANNATO PER GLI SCONTRINI/ Appello - due anni all’ex sindaco di Roma : Ecco perché : IGNAZIO MARINO CONDANNATO a due anni in Appello per il caso "SCONTRINI": l'ex sindaco di Roma non commenta fuori dal tribunale la sentenza per peculato e falso. Invece assolto per truffa (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:32:00 GMT)

WhatsApp : gruppi in pericolo - Eccone il perché : WhastApp da molto tempo si è guadagnata la stima dei suoi utenti. Anno dopo anno infatti, gli iscritti sulla piattaforma sono di volta in volta aumentati, fino a raggiungere il picco quando l'applicazione è stata resa completamente gratuita dopo l'acquisizione da parte del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. Tra i tanti vantaggi dell'app, abbiamo la possibilità di scambiare foto e video con amici e parenti o di inviare la nostra posizione per ...

WhatsApp - Ecco perché video e audio superano i messaggi scritti : WhatsApp si prepara al lancio delle note video. La nuova funzione permetterà di registrare brevi filmati e di inviarli in chat. Secondo il Wall Street Journal i prossimi utenti digitali saranno persone tra le meno istruite al mondo, che andranno online per la prima volta grazie agli smartphone di fascia bassa e ad app intuitive che consentiranno di navigare nonostante la scarsa alfabetizzazione...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore : Ecco perché si sono lasciati : perché Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati? Dopo dodici anni insieme, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno deciso di separarsi. Una scelta presa dopo diversi mesi di crisi, un periodo buio che la coppia ha vissuto nel riserbo assoluto, cercando di preservare la privacy del figlio Nathan Falco. Ma perché Briatore e la […] L'articolo Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: ecco perché si sono lasciati proviene da ...

Sciopero mezzi Roma 12 gennaio/ Atac e Tpl : domani stop metro e bus - Ecco perché (ultime notizie - info orari) : Sciopero mezzi pubblici a Roma, domani venerdì 12 gennaio: stop Atac e Roma Tpl per 24 ore, info, orari. Tutte le misure e il rischio di blocco.

Monster Hunter World : Ecco perché arriverà più avanti su PC : Tra le uscite di peso di questo 2018 va menzionata quella di Monster Hunter World, il titolo di Capcom che alla fine di questo mese di gennaio approderà su console PS4 e Xbox One.Come saprete, Monster Hunter World è previsto anche per PC, ma poco tempo fa abbiamo scoperto che la data di uscita non coinciderà con quella per console, infatti bisognerà aspettare l'autunno prima di mettere le mani sul titolo in versione PC.La motivazione di tale ...

Hotel Ritz - Ecco dov'è e perché è diventato celebre nei secoli : da Hemingway a Lady Diana : ... il Vendôme e il Cambon, con camere sia sulla stessa piazza Vendôme sia dal lato del giardino: per decenni è stato meta delle persone più ricche e famose al mondo, dallo stesso Hemingway (...

Sacrificio d’amore : Ecco perché questa serie televisiva sarà sospesa : eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva in costume “Sacrificio d’amore”, che vede protagonisti Francesco Arca, Giorgio Lupano, e Francesca Valtorta. Per chi non lo sapesse, mercoledì 10 gennaio 2018 su Canale 5 andrà in onda la sesta e ultima puntata della prima stagione, perché gli episodi rimanenti sono stati rinviati al periodo estivo. In questo articolo vi riveleremo quali sono i motivi che hanno portato i ...

Barbara d'Urso salva Fabio Fazio / Ecco perché l'ordine dei giornalisti non diffiderà "Che tempo che fa" : l'ordine dei giornalisti non interverrà contro Fabio Fazio per quanto riguarda il racconto della campagna elettorale e le interviste ai politici a ridosso del voto. (Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:11:00 GMT)