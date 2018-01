Ecco ' La mia Roma' | la squadra giallorossa raccontata dalle fotografie di Tedeschi

Il trattore di Rovazzi imbocca la via del cinema 'Ecco la mia generazione vegetale' - Cinema - Spettacoli : Ha imboccato la tangenziale del successo sul trattore, Fabio Rovazzi, con il brano Andiamo a comandare , cinque volte disco di platino. In due anni è diventato un fenomeno , idolo dei ragazzini, ...

Ecco la tisana migliore per combattere fibromialgia - artrite e stanchezza cronica : La tisana di cui stiamo parlando è una bevanda a base di timo, una pianta molto apprezzata per le sue proprietà benefiche. Una tazza di tè di timo al mattino, ha la capacità di rafforzare lo spirito, dare conforto allo stomaco, combatte colpi di tosse e donare un benessere generale all’organismo. Molto utilizzata sin dai tempi più antichi, con il timo si curavano i disturbi nervosi, le paralisi, gli attacchi epilettici e l’influenza. ...

Astronomia - spettacolo prima dell’alba : Ecco l’incontro della Luna - Marte e Giove [GALLERY] : 1/3 Credit: Corrado Mascia ...

Igor - un altro omicidio? Ex complice lo accusa : 'Minacciava mia madre'. Ecco cos'ha detto : Davanti alla corte di assise di appello di Bologna, nel processo per l'omicidio del pensionato ferrarese Pier Luigi Tartari, uno degli imputati, Patrick Ruszo , ha accusato del delitto Norbert Feher, ...

Ecco come dimagrire e abbassare la glicemia con una deliziosa spezia piccante : Secondo i risultati di uno studio pubblicato su “Nutrition and Metabolism“, una spezia sembrerebbe essere in grado di ridurre gli effetti dannosi di una dieta ricca di grassi: ricercatori indiani hanno somministrato ai ratti il piperonale, un composto chimico contenuto nel pepe nero, scoprendo che rispetto agli esemplari nutriti solo con cibi grassi e senza pepe, i roditori trattati per 6 settimane con il composto avevano un peso ...

Astronomia : Ecco UGC 6093 - la galassia laser immortalata dal telescopio Hubble : Si trova a 500 milioni di anni luce, nella costellazione del Leone, e ha il tipico aspetto di una spirale barrata, con i bracci che si dipartono scintillanti dal centro, attraversato da una barra: così si è presentata la galassia Ugc 6093 allo sguardo del telescopio Hubble. Nota anche come Leda 33198 e con il più complesso codice Sdss J110047.95+104341.3, la galassia è stata ripresa dalla Wfc3 (Wide Field Camera 3) dello storico telescopio, che ...

"Ecco la mia notte da incubo al Sestriere" - il racconto del portiere del Chievo Stefano Sorrentino Video : "Siamo rimasti bloccati in albergo senza luce e al buio". Inizia così il racconto choc del portiere e capitano del Chievo, Stefano Sorrentino. Senza corrente, chiusi in...

Corea del Nord - il Papa difende Kim Jong-un : ' Ecco la mia proposta' : Insomma, Bergoglio sembra voler difendere Kim Jong-un, la sua politica scellerata e le sue provocazioni nucleari . Stessa cosa vale per quello che sta accadendo, da anni, in Siria. Così, anche a ...

Lotteria Italia - parcheggiatore vince 1 milione : «Sono troppi per me - li regalo a mia figlia» Ecco i biglietti fortunati : Si chiama Biagio Vigna, ha 60 anni, fa il parcheggiatore, ed è di Pinerolo (Torino), l'uomo che ha vinto un milione di euro con il tagliando P462926

Alimentazione : Ecco cosa mangiare per abbassare colesterolo e glicemia : Un consumo giornaliero di mele e pere riduce il rischio di contrarre il diabete di tipo 2 nel corso della vita. A dirlo è uno studio pubblicato sulla rivista Food and Function che sottolinea quanto siano fondamentali i polifenoli contenuti nei due frutti che da un lato contribuiscono a ridurre il diabete grazie alle loro capacità antiossidanti ed antinfiammatorie, dall’altro – tramite la pectina – riducono la risposta ...

Assessora Viale : Ecco le misure per fronteggiare eccezionale epidemia influenzale : Infine, nell'ambito della politica di correttezza e trasparenza adottata da Regione Liguria, presso l'ospedale San Martino è stata anche allestita una 'Sala Trasparenza' per aggiornare i giornalisti ...

Carlo Verdone 'L amore ai tempi dei social - Ecco la mia comica follia tra chat e musical - Cinema - Spettacoli : Ne nasce un periodo di prova di un mese e l'esuberante nuova commessa cercherà di stanare il principale iniziandoli al mondo delle app per gli appuntamenti. Ne nasceranno una serie di incontri con ...

L’economia va meglio? Ecco i numeri del 2017 : Bene pil, produzione industriale ed export, l’occupazione tiene grazie ai contratti a termine. Migliorano i conti pubblici (ma la Ue non è ancora contenta). Si risvegli l’inflazione, non la busta paga

Astronomia - Ecco SHARK : i due “squali” che permetteranno di scoprire gli esopianeti : Si chiamano SHARK e sono gli strumenti di nuova generazione che equipaggeranno il Large Binocular Telescope (LBT), il grande telescopio binoculare che si trova sulla cima del monte Graham in Arizona e di cui l’INAF è partner insieme a istituti tedeschi e statunitensi, rendendolo un formidabile cacciatore di pianeti extrasolari. L’Istituto Nazionale di Astrofisica è alla guida del progetto e del consorzio internazionale che realizzerà gli ...