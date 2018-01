Ecco FoldiMate | il robot che piega i panni per te VIDEO

: RT @macitynet: Il piegavestiti automatico Foldimate non è una bufala: ecco la prova video dal CES 2018 - lucadelre : RT @macitynet: Il piegavestiti automatico Foldimate non è una bufala: ecco la prova video dal CES 2018 - badog121 : Il piegavestiti automatico Foldimate non è una bufala: ecco la prova video dal CES 2018 - togone76 : RT @macitynet: Il piegavestiti automatico Foldimate non è una bufala: ecco la prova video dal CES 2018 - glmat : RT @macitynet: Il piegavestiti automatico Foldimate non è una bufala: ecco la prova video dal CES 2018 - TechOnlineNews : macitynet - Il piegavestiti automatico Foldimate non è una bufala: ecco la prova video dal CES 2018 -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Una montagna dida lavare, stirare e poire. La soluzioni per famiglie e single è un. Si chiamae riesce are il bucato (magliette, asciugamani, pantaloni e camice) in pochi minuti. La macchina è stata presentata all’evento mondiale dedicato alla tecnologia, Ces 2018. Già nell’edizione precedente si era visto un prototipo. Il successo tra gli addetti ai lavori ha fatto scattare i preordini e dal 2019 dovrebbe essere pronta per arrivare nelle case degli americani. Grande poco più di una lavatrice,dovrebbe costare intorno ai 900 dollari. Ilcheper teL'articolo, ilcheper tesembra essere il primo su Meteo Web.