È già venerdì e quindi è ora dell’Happy Friday di Vodafone

È ancora venerdì e si festeggia con Happy Friday di Vodafone : È arrivato il primo venerdì del 2018 e ovviamente è un Happy Friday per gli utenti Vodafone iscritti al programma, che possono ricevere un nuovo regalo. L'articolo È ancora venerdì e si festeggia con Happy Friday di Vodafone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Gianni - come ci mancano i tuoi articoli Il venerdì precedente al tragico incidente stradale rispose a un lettore con la frase : "Non ho più ... : Esattamente 25 anni fa moriva, in un tragico incidente stradale, il celebre giornalista sportivo Gianni Brera , 73 anni, pavese di San Zenone Po. Alle 3.20 del 19 dicembre 1992, infatti, dopo una cena ...

Ti regalo una storia - venerdì in seconda serata su La5 factual con Cristina Chiabotto-Francesco Pannofino-Simone Rugiati-Francesco Facchinetti : Ti regalo una storia è il nuovo factual de La5 in onda da venerdì 22 dicembre in seconda serata. Sei puntate con i volti di Cristina Chiabotto, Francesco Pannofino, Simone Rugiati e Francesco Facchinetti.Il programma, adattamento italiano del format israeliano The package, è incentrato su una serie di pacchi-regalo che vengono spediti da una persona all'altra, creando così una catena di donatori e destinatari per ogni puntata.prosegui la ...

Venerdì si eleggerà Miss Ciclismo 2017 : in gara anche due giovani e bellissime trevigiane : VOLPAGO DEL MONTELLO Tra meno di una settimana, Venerdì 22 dicembre, al Casinò & Resort di Saint Vincent sarà incoronata Miss Ciclismo 2017. Il concorso, riservato alle ragazze che utilizzano la ...

Trasporti aerei - venerdì sciopero dei dipendenti di Ryanair - Alitalia - Vueling ed Enav. già diversi voli cancellati : Scioperano i dipendenti di Ryanair, Alitalia, Vueling ed Enav. E si preannuncia un venerdì di disagi per chi viaggia in aereo. A conti fatti, i problemi nel comparto aereo investiranno, a scaglioni, tutta la giornata. Dalle 13 alle 17 sciopereranno i lavoratori di Ryanair e controllori di volo, mentre il personale di Vueling si fermerà dalle 10 alle 14. In Alitalia hanno proclamato lo sciopero soltanto i lavoratori rappresentati dalla sigla Cub, ...

Gomorra alla stessa ora di Napoli-Juve? Le puntate già disponibili dal venerdì mattina : I prossimi due episodi di 'Gomorra La Serie' saranno messi a disposizione da Sky sulla piattaforma on demand già venerdì mattina per venire incontro ai tifosi del Napoli, vista la concomitanza serale ...

Il cantante Gianni Morandi ospite venerdì 17 novembre a Rtl Video : Pubblicità Pubblicità Oggi il conduttore radiofonico Angelo Baiguini ha rivelato che domani sarà ospite negli di Rtl il cantante Gianni Morandi , che avrà modo di ripercorrere i momenti più importanti ...

Venerdì 17 novembre Gianni Morandi torna con l’album “D’amore d’autore” con canzoni scritte anche da Elisa - Ligabue - Ivano Fossati e Giuliano Sangiorgi : Milano. “L’amore è il motore di tutte le cose e quando c’è non si ha paura di niente: senza amore si sta male, anche se non si è innamorati per tutta la vita”. Sono parole dette da Gianni Morandi alla…Continua a leggere →

13 scaramazie per chi ha paura di viaggiare di venerdì 17 (vale anche per il 13) : Considerare venerdì 17 – assieme o alternativamente a venerdì 13 – come il giorno del destino avverso, l’epifania della iattura è una tradizione superstiziosa assai diffusa in occidente, in particolare nei paesi di origine greco-latina: da un sondaggio di OnePoll del 2016 risulta che 6 connazionali su 10 (ovvero il 59% degli italiani) guardino con sfavore a queste date, secondi solo agli spagnoli, più superstiziosi di appena un punto ...

Il cantante Gianni Morandi ospite venerdì 17 novembre a Rtl : Oggi il conduttore radiofonico Angelo Baiguini ha rivelato che domani sarà ospite negli di Rtl il cantante Gianni Morandi, che avrà modo di ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera, divisi in varie fasi. In particolare bisogna sottolineare il grande successo ottenuto da Morandi con il nuovo brano intitolato Dobbiamo Fare Luce, in cui è protagonista l'attrice napoletana Alessandra Mastronardi. Quest'ultima viene da un momento ...

Venerdì senza L’Ispettore Coliandro 6 : la serie con Giampaolo Morelli slitta alla prossima settimana : Brutte notizie per i fan de L'Ispettore Coliandro 6 che oggi, 10 novembre, non andrà in onda come di consueto. Giampaolo Morelli e il suo mitico ispettore finiranno in panchina portandosi dietro le risate e gli strampalati casi che ogni settimana devono affrontare. La sesta stagione della serie sta conquistando il pubblico confermando l'interesse verso questo genere di serie e di personaggi che riescono ad essere centrali, mai banali e sempre ...

Trasporti - venerdì nero per chi viaggia : 24 ore di sciopero : Milano (askanews) - venerdì nero per chi deve viaggiare a causa dello sciopero di 24 ore indetto, dalla mezzanotte alle 23.59 del 10 novembre 2017, dall Unione Sindacale di Base (Usb) insieme a Cobas ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il maltempo di Venerdì 10 al Centro/Sud : allarme giallo e arancione in 6 Regioni - “vite umane a rischio” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Il maltempo tornerà ad interessare il nostro Paese nelle prossime ore, quando una vasta area di bassa pressione – già attiva sul Bacino del Mediterraneo – si intensificherà apportando un peggioramento del tempo al Sud ed in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...