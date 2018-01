: #Donnarumma risponde ad un tifoso a St. Moritz: "Via dal #Milan? Ecco la verità" - CalcioWeb : #Donnarumma risponde ad un tifoso a St. Moritz: "Via dal #Milan? Ecco la verità" - DavidRo40371363 : RT @cmdotcom: #Donnarumma risponde a un tifoso: 'Non preoccupatevi, resto al #Milan’ - Andrea59196157 : RT @cmdotcom: #Donnarumma risponde a un tifoso: 'Non preoccupatevi, resto al #Milan’ - cmdotcom : #Donnarumma risponde a un tifoso: 'Non preoccupatevi, resto al #Milan’ - MilanLiveIT : #Donnarumma, quanto conosci...#Donnarumma? Il portiere del #Milan risponde a un quiz su sè stesso - VIDEO… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Con Mino Raiola come procuratore non si puoi mai stare tranquilli. I tifosi delhanno cominciato a capirlo quando quest’estate è scoppiato il polverone in merito al rinnovo di Gigio. Dopo un lungo e tira e molla, alla fine, il portiere rossonero ha prolungato il propio contratto ma è di qualche settimana fa la nuova querelle con la famosa “violenza morale” tirata in ballo dal noto agente italo-olandese. Ora attorno all’estremo difensore classe ’99 sembra essere tornato il sereno ma i rumors di mercato sul suo conto sono incessanti. A gennaio comunquenon si muoverà dale a confermarlo è stato lo stesso portiere direttamente da Saint, dove era in vacanza con la fidanzata, che ha risposto ad unche gli chiedeva del futuro: “Non preoccupatevi, resto al”. L'articoload una ...