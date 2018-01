Donkey Kong Country | Tropical Freeze In Arrivo Su Nintendo Switch

Nintendo Direct : Dark Souls Remastered - Donkey Kong Country : Tropical Freeze e Mario Tennis Aces in arrivo su Nintendo Switch : Nintendo ha pubblicato oggi un nuovo Nintendo Direct Mini che ha annunciato una selezione di titoli di prime e di terze parti in arrivo su Nintendo Switch a inizio 2018. Dopo un periodo festivo di grande successo, i possessori di Nintendo Switch godranno di una grande varietà di contenuti e nuovi giochi nei prossimi mesi, tra cui Dark Souls : Remastered , Donkey Kong Country : Tropical Freeze , Mario Tennis Aces e Kirby Star Allies e una nuova ...

Potrebbe arrivare un nuovo gioco di Donkey Kong : Reggie Fils-Aime in occasione di un'intervista ha recentemente suggerito la possibilità dell'arrivo di un nuovo gioco di Donkey Kong, riporta Dualshockers.Nell'intervista con Time il presidente di Nintendo of America accenna alla possibilità di un tale progetto, il che non chiarisce dunque se un nuovo capitolo di Donkey Kong sia in arrivo per Nintendo Switch.I fan di Nintendo sono sempre stati tenuti occupati con nuove uscite di qualità, una ...