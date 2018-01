Donald Trump - parole shock sui migranti : La retorica sovente politicamente scorretta del presidente americano Donald Trump ha messo a segno un altro colpo: questa volta, tuttavia, il suo bersaglio è particolarmente vulnerabile, poiché si tratta dei migranti in Usa. La frase shock Occasione di una nuova espressione di quella oramai è vecchia retorica Trumpiana è stato un incontro tenutosi allo Studio Ovale della Casa Bianca, nel quale alcuni membri del Congresso hanno affrontato con il ...

Il vicino di casa (italiano) di Donald : 'Come vivo nella torre di Trump' : Non sono quasi mai idilliaci i rapporti di vicinato e provocano una certa insofferenza. Questo succede sia nei quartieri periferici di tutto il mondo che all' interno della Trump Tower, grattacielo diventato ormai simbolo di New York. Si è detto pentito di avere acquistato lì un appartamento, utile solo 'Come pied-à-terre', e ha lamentato il '...

Donald Trump ha annullato una visita ufficiale a Londra in cui avrebbe dovuto inaugurare la nuova ambasciata statunitense : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato una visita ufficiale a Londra, prevista per il mese prossimo, durante la quale avrebbe dovuto inaugurare la nuova ambasciata statunitense nel Regno Unito. Su Twitter, Trump ha scritto di aver preso questa The post Donald Trump ha annullato una visita ufficiale a Londra in cui avrebbe dovuto inaugurare la nuova ambasciata statunitense appeared first on Il Post.

Donald Trump - il presidente Usa insulta gli immigrati : “Basta gente da Africa - El Salvador e Haiti. Sono cesso di Paesi” : Haiti, El Salvador e alcuni Stati Africani Sono “paesi di merda”. E quindi gli Usa dovrebbero smetterla di accogliere immigrati dai quei posti. Gli insulti del presidente Donald Trump Sono volati all’interno dello Studio Ovale davanti ad alcuni membri del Congresso, come raccontano – senza essere smentiti dalla Casa Bianca – alcuni media americani. A parlamentari e senatori che gli chiedevano di riconsiderare la ...

Donald Trump : "No ai profughi da Haiti - El Salvador e Africa. Sono un cesso di paesi" : Donald Trump 'shock'. Il presidente americano, in un incontro nello Studio Ovale con alcuni membri del Congresso, usa parole dure contro gli immigrati. A parlamentari e senatori che gli chiedevano di riconsiderare la decisione di togliere lo status di protezione a migliaia di immigrati da Haiti, El Salvador e da alcuni Paesi africani, il tycoon ha risposto: "Perché gli Stati Uniti dovrebbero avere tutta questa gente che arriva da questo ...

"Basta gente da Paesi di m... Stop a Haiti - El Salvador e Africa" Donald Trump shock sui profughi : Donald Trump tuona ancora contro gli immigranti, usando parole pesanti o almeno, a dir poco, inusuali per un presidente. "Perché gli Stati Uniti devono avere tutta questa gente da queste merde di Paesi?", ha detto in un incontro nello Studio Ovale con alcuni membri del Congresso che gli suggerivano il ripristino di protezioni per le migliaia di immigrati da Hait Segui su affaritaliani.it

Donald Trump e Kim Jong-Un hanno fatto pace : Segnali di distensione tra Corea del Nord e Stati Unti d’America. “Ho probabilmente un rapporto molto buono con Kim Jong-Un“. E’ l’affermazione a sorpresa del presidente americano Donald Trump in un’intervista al Wall Street Journal. Il tycoon non entra nel…Continua a leggere →

Donald Trump annuncia la consegna di alcuni jet di Call of Duty in Nord Europa : Il presidente americano Donald Trump ha annunciato ieri di aver consegnato con successo dei caccia F-52 in Norvegia, gesto volto a rafforzare la difesa del Nord Europa.Nulla di strano, sembrerebbe, non fosse per il fatto che i caccia F-52 citati dal presidente non esistono nella realtà, si tratta bensì di un modello fittizio presente nei videogioco Call of Duty: Advanced Warfare.Come fa notare Kotaku, è difficile pensare che il presidente ...

Corea del Nord : la nuova bomba atomica di Donald Trump Video : E' stato il Guardian a rendere nota la nuova strategia messa in piedi dagli Stati Uniti. Donald Trump starebbe tentando, infatti, in questi giorni, di incrementare la produzione di ordigni di piccole dimensioni per aumentarne la precisione e per rendere più usufruibile tale tipo di arma. Ma la vera novita' [Video]che verra' ufficializzata, sembra, proprio a fine mese, riguarda l'introduzione di testate nucleari a bassa potenza in gran parte dei ...

Corea del Nord : la nuova bomba atomica di Donald Trump : E' stato il Guardian a rendere nota la nuova strategia messa in piedi dagli Stati Uniti. Donald Trump starebbe tentando, infatti, in questi giorni, di incrementare la produzione di ordigni di piccole dimensioni per aumentarne la precisione e per rendere più usufruibile tale tipo di arma. Ma la vera novità che verrà ufficializzata, sembra, proprio a fine mese, riguarda l'introduzione di testate nucleari a bassa potenza in gran parte dei missili ...

Robert De Niro - frasi shock contro Donald Trump : ... oltre che un grandioso artista, anche un uomo impegnato politicamente, la cui fama ed esperienza gli permette di criticare pubblicamente e in modo aspro l'uomo più potente del mondo. Ruggero ...

ROBERT DE NIRO SI SCAGLIA CONTRO Donald TRUMP : Una serata tranquilla in cui tutto fila liscio come l’olio. Tutto sembrava andare per il verso giusto la sera di martedì 9 al gala del National Board of Review a New York, fino a quando ROBERT De NIRO non ha preso la parola consegnando il premio a Meryl Streep come miglior attrice per il suo film The Post di Steven Spielberg. L’attore si è lanciato in un attacco senza precedenti e senza censure CONTRO il presidente americano DONALD TRUMP ...

Nuovo schiaffo a Donald Trump Immigrazione - stop del giudice Bloccato il programma sui 'dreamer' : Nuovo schiaffo a Donald Trump sull'Immigrazione. Un giudice di San Francisco ha Bloccato temporaneamente la decisione dell'amministrazione Trump di interrompere il Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals), il programma che tutela i 'dreamer', 800.000 immigrati portati negli Usa da Bambini da genitori clandestini. Segui su affaritaliani.it

Donald Trump sdogana il populismo a Davos : Il presidente americano, Donald Trump, parteciperà al World Economic Forum di Davos, dal 23 al 26 gennaio. Lo ha confermato la Casa Bianca."Il presidente accoglie con favore l'opportunità di portare avanti la sua agenda America First con i leader mondiali", ha dichiarato la portavoce Sarah Sanders. "Il presidente - ha aggiunto - punta a promuovere le sue politiche per rafforzare gli affari americani, le industrie americane e i ...