Don Matteo 11 | ecco le anticipazioni | ritorno del caso sulla figlia morta di Cecchini e

Don Matteo da record : il ritorno conquista più di 7 milioni di spettatori : Pedala sulla sua bicicletta come undici anni fa, lungo i sentieri e le stradine del borgo antico. Sempre con la tonaca nera, la coppola che pende da un lato e il sorriso rassicurante che ormai è una garanzia. Parliamo di Don Matteo , quel parroco perbene e un po’ impiccione che strega il pubblico di Raiuno da oltre un decennio, con ascolti da capogiro e lo stesso buonumore di allora. Il 2018 non fa eccezione: le prime due puntate ...

