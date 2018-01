DON MATTEO 11 Anticipazioni 18 Gennaio 2018 e diretta prima | l' Amore di Seba per Alice

DON MATTEO 11 trama e storia completa : anticipazioni seconda puntata 18 gennaio 2018 : Andiamo alla scoperta della trama di Don Matteo 11 con le anticipazioni sulla seconda puntata: giovedì 18 gennaio 2018 conosceremo altri nuovi personaggi e uno in particolare siamo certi che vi ruberà il cuore. Avete presente il simpatico bambino protagonista degli spot pubblicitari con Francesco Pannofino? Ebbene, si chiama Federico Ielapi ed è tra le new entry di Don Matteo 11. La storia che lo vede protagonista è molto particolare e avrà a ...

Dov'è ambientato DON MATTEO 11? Location e ambientazione della fiction di Rai Uno : Dove è ambientato Don Matteo 11? Le Location e l'ambientazione della fiction di Rai Uno sono mozzafiato, non possiamo negarlo, ed è per questo che molti spettatori sono curiosi di sapere di che luoghi si tratta. Magari perché si è interessati a visitare quei posti, dopo esserne rimasti affascinati, o magari solo per arricchire le proprie conoscenze. Come ben saprete, nelle ultime stagioni la Location di Don Matteo è cambiata, ma non si è ...

Mariasole Pollio/ Dalla scuderia di Francesco Facchinetti a un canale Youtube di successo (DON MATTEO 11) : Francesco Facchinetti presenta uno dei suoi talenti: la giovane Mariasole Pollio è tra i protagonisti di Don Matteo 11, al via questa sera giovedì 11 gennaio 2018 su Rai 1.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:51:00 GMT)

DON MATTEO 11 – Prima puntata del 11 gennaio 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. Stasera finalmente torna Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con protagonista Terence Hill nei panni del prete detective più amato dagli italiani. Iniziata nel 2000, col passare degli anni sono aumentati gli episodi fino ad arrivare ad un totale di tredici puntate […] L'articolo Don Matteo 11 – Prima puntata del 11 gennaio 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere il ...

DON MATTEO 11 : anticipazioni seconda puntata di giovedì 18 gennaio 2018 : Don Matteo 11 Il giovedì sera di Rai 1 appartiene nuovamente alle storie di Don Matteo, che nell’undicesima stagione ha detto addio al capitano Tommasi (Simone Montedoro). Il pubblico di affezionati sentirà la sua mancanza, come ancora sente quella di sua moglie Patrizia (Pamela Saino), morta improvvisamente in scena per permettere al capitano di vivere nuove storie. Ebbene, in Don Matteo 11 ci sarà ancora spazio per lei, per il suo ...

Anticipazioni DON MATTEO 11 : Cecchini deve affrontare il suo passato : Don Matteo 11: Anticipazioni seconda puntata Il prete più famoso d’Italia è tornato su Rai Uno in sella alla sua immancabile bicicletta. Don Matteo 11 farà compagnia ai telespettatori per altre dodici puntate. Non mancheranno le partite a scacchi tra il protagonista e il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), i battibecchi tra Pippo e Natalina (Nathalie […] L'articolo Anticipazioni Don Matteo 11: Cecchini deve affrontare il suo ...

Seconda puntata di DON MATTEO 11 su Rai1 - anticipazioni del 18 gennaio : il prete è nei guai? : Dopo la partenza col botto - non poteva essere altrimenti - la Seconda puntata di Don Matteo 11 su Rai1 regalerà al pubblico nuove emozioni, sopratutto perché il parroco protagonista potrebbe trovarsi nei guai. Giovedì 18 gennaio andranno in onda due episodi inediti, rispettivamente il terzo e il quarto dell'undicesima stagione. Don Matteo 11 è entrato nel vivo con la prima puntata, dove il pubblico ha visto l'uscita di scena di alcuni ...

DON MATTEO 11 seconda puntata : anticipazioni 18 gennaio 2018 : DON Matteo 11 seconda puntata. Il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 è per giovedì 18 gennaio 2018 con la seconda puntata. Terence Hill veste ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana in Don Matteo 11. Torna così sulla prima rete Rai una delle serie più amate e seguite dal pubblico italiano con l’undicesima inedita stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata. Leggi ...