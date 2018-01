Documento imbarazzante | sono stati pubblicati i prezzi per candidarsi con il PD

: RT @marianomores61: 'Non lo ascolta nessuno', 'è una roba imbarazzante'. Socci smaschera il Papa: ecco il documento da brividi https://t.co… - Azanzara2017 : RT @marianomores61: 'Non lo ascolta nessuno', 'è una roba imbarazzante'. Socci smaschera il Papa: ecco il documento da brividi https://t.co… - Bobbio65M : RT @marianomores61: 'Non lo ascolta nessuno', 'è una roba imbarazzante'. Socci smaschera il Papa: ecco il documento da brividi https://t.co… - guidosfe : RT @marianomores61: 'Non lo ascolta nessuno', 'è una roba imbarazzante'. Socci smaschera il Papa: ecco il documento da brividi https://t.co… - marianomores61 : 'Non lo ascolta nessuno', 'è una roba imbarazzante'. Socci smaschera il Papa: ecco il documento da brividi - notizieoggi_com : “Una roba imbarazzante“: Socci smaschera il Papa, ecco il documento da brividi- -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Nelle elezioni politiche, nazionali e non, si è sempre parlato di liste candidati a pagamento ma mai era stato pubblicato uncon il listino. A quanto pare il PD, a caccia di fondi, ha stilato un listino per gli aspiranti consiglieri regionali e parlamentari. Il listinodel PD Il tutto nasce in Piemonte, quando la direzione della Regione ha deliberato un regolamento finanziario insieme a una nota riguardante la partecipazione ai costi delle campagne elettorali per il rinnovo dei parlamentari sostenuto dai candidati. "I parlamentari alla fine del mandato devono 50mila Euro" riporta il Fatto Quotidiano, "I consiglieri della Regione che desiderano entrare in Parlamento ne devono 40mila, mentre i neo candidati 30mila. I candidati invece in una posizione "non eleggibile" dovranno comunque partecipare alle spese, versando la somma di mille euro. I candidati che ...