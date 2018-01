DJI Spark Fly More Combo al miglior prezzo di sempre

Drone Walkera PERI : Migliore Del DJI Spark - Costa Meno! : Cerchi un’alternativa economica al DJI Spark? Ecco il nuovo Drone Walkera PERI: Costa meno, è identico e decisamente più potente. Migliore alternativa DJI Spark Drone Walkera PERI: prezzo, caratteristiche, scheda tecnica Oggi voglio parlarti di un Drone che sulla carta è davvero spettacolare: Walkera PERI. Come puoi notare dall’immagine che trovi in apertura, questo Walkera PERI è […]

DJI Mavic Pro Combo e Spark Combo al miglior prezzo mai visto : GearBest lancia tante offerte per il Natale ma lo sconto sui due droni di DJI è davvero importante. Mavic e Spark al miglior prezzo sul web DJI Spark a 500 euro e Mavic Pro a soli 734 euro Fly More Combo entrambi in super offerta GearBest in questi giorni sta proponendo decine e decine di offerte […]

DJI Spark versione Combo a meno di 500 euro con questo codice sconto : GearBest lancia tante offerte super ma quella del DJI Spark a meno di 500 euro in versione Combo non dovete perderla. E’ il prezzo più basso mai visto Solo 20 pezzi per il DJI Spark in versione Combo a circa 498 euro. Compratelo subito GearBest lancia una fantastica offerta tra i droni più desiderati e piccoli […]

DJI Spark Si Controlla Con Un Telecomando Bluetooth : Con l’ultimo aggiornamento dell’app DJI Go, adesso è possibile Controllare il drone DJI Spark con un qualsiasi controller Bluetooth da smartphone Aggiornamento DJI GO 4, ora il mini drone DJI Spark si può pilotare anche con un gamepad Interessanti novità arrivano per tutti i possessori del piccolo drone DJI Spark. Con un recente aggiornamento dell’app per iOS (probabilmente […]