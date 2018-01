Disponibile il nuovo Raspberry Pi WH

Giorgia ORONERO LIVE - il nuovo album Disponibile dal 19 gennaio : ROMA – A distanza di poco più di un anno dall’uscita di “ORONERO”, il decimo album di inediti di Giorgia, il 19 gennaio uscirà “ORONERO LIVE” (Microphonica/Sony Music Italy), che conterrà il meglio di “ORONERO Tour” e due brani inediti. – CD LIVE contenente 13 successi LIVE registrati durante il tour sold out di “ORONERO” e […] L'articolo Giorgia ORONERO LIVE, il nuovo album disponibile dal 19 gennaio sembra essere il primo su NewsGo.

OnePlus 5 torna a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo grazie al nuovo firmware OxygenOS 5.0.1: speriamo che questa volta fili tutto liscio.

Emma Marrone volta pagina con L'isola, il suo nuovo singolo è disponibile da oggi, 5 gennaio, su iTunes e Spotify tra anni '80, pop, funk e un tappeto di sintonizzatori.

Il 2017 appena concluso ha visto tra i suoi protagonisti il celebre PlayerUnknown's Battlegrounds, titolo disponibile per PC, Xbox One e Xbox One X, che, come saprete, ha fatto registrare numeri veramente incredibili, gli ultimi dati ci parlano di ben 3 milioni di giocatori connessi contemporaneamente.Come già detto, il titolo targato Bluehole, è approdato sulle console di Microsoft e ha da poco ricevuto un nuovo update che interviene a ...

Assetto Corsa, l'apprezzato gioco di corse che si è imposto come uno dei titoli di riferimento nel settore del "driving simulation gaming", ha esordito su Steam il 19 dicembre 2014 per essere poi pubblicato anche nelle versioni per console PlayStation 4 e Xbox One. In questi tre anni sono stati rilasciati 11 DLC e una serie di aggiornamenti a scadenza periodica (tra cui due Bonus Pack) per un totale di 157 auto e 35 configurazioni di ...

Ubisoft e South Park Digital Studios annunciano che il DLC "La Sala Ologrammi" per South Park: Scontri Di-Retti™ è scaricabile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC.Dagli autori di South Park, Trey Parker e Matt Stone, e sviluppato dallo studio Ubisoft di San Francisco, "La Sala Ologrammi" aggiunge una nuova arena di sfida a South Park: Scontri Di-Retti. Il DLC è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 5,99 € o come parte ...

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte Paschi di Siena, comunica la propria indisponibilità ad accettare la candidatura nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle ...

Questo pomeriggio, Sony, ha rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware per tutti i proprietari di PS4 e PS4 Pro.L'aggiornamento, versione 5.03, secondo l'unica nota di rilascio "migliora le prestazioni del sistema" .La patch pesa circa 375 MB ed è obbligatoria installarla, basta accendere la PS4 e l'aggiornamento dovrebbe iniziare automaticamente il download.Il nuovo firmware è un piccolissimo passo in avanti ...

Il publisher Rising Star Games, in collaborazione con Triple Eh? Ltd. e Spiral House, ha annunciato che l'attesissimo Lumo è ora disponibile su Nintendo Switch.La versione originale su PC di Lumo ha un punteggio di 77 su Metacritic, per cui la versione Switch appassionerà sicuramente gli amanti del genere.Lumo è una versione contemporanea del genere isometrico che sarà apprezzata da chiunque sia alla ricerca di un'avventura coinvolgente, ...

EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PS4 di Fifa 18, si tratta della Patch 1.08 Title Update 5 per tale piattaforma. La Patch occupa circa 861 Megabyte Si tratta della stessa Patch disponibile da una settimana su PC e da qualche ora su Xbox One Fifa 18 Patch 1.07 PS4 Risolti i seguenti […]

