Disponibile all’acquisto il nuovo Raspberry Pi WH

OnePlus 5T Sandstone White è Disponibile all'acquisto al prezzo di 599 euro : Accaniti fan di OnePlus, il momento che stavate aspettando è arrivato: OnePlus 5T Sandstone White, la versione celebrativa di OnePlus 5T che richiama OnePlus One, è disponibile all'acquisto.

Honor 7X ufficiale in Italia : Disponibile all'acquisto al prezzo di 299 euro : Honor 7X presentato oggi a Londra e disponibile ufficialmente anche in Italia: ecco specifiche e prezzo.

OnePlus 5T Disponibile all'acquisto | Sconto 20 € sugli accessori : OnePlus 5T in vendita in Italia: il prezzo parte da 499 euro. OnePlus celebra il lancio del 5T con uno Sconto di 20 euro sugli accessori OnePlus 5T Offerte E Prezzo Come abbiamo visto negli scorsi giorni, il nuovo smartphone OnePlus 5T è finalmente ufficiale! Rispetto al precedente modello, in questo si snellisce il display, migliora la fotocamera e […]

Yeelight Candela è Disponibile all'acquisto a poco meno di 40 euro : Yeelight Candela, presentata nella scorsa estate, è finalmente disponibile all'acquisto, a un prezzo particolarmente interessante.

Huawei Nova 2 sbarca in Italia : Disponibile all'acquisto su Amazon.it : Oggi è arrivato in Italia un altro attesissimo smartphone: finalmente Huawei Nova 2 è arrivato nel nostro Paese, ad alcuni mesi dalla presentazione in Cina, ed è disponibile all'acquisto.

Nokia 8 Plus arriva in Italia : Disponibile all'acquisto a 699 euro : Nokia 8 Plus è arrivato in Italia e da oggi è disponibile all'acquisto presso alcuni negozi online, fra cui anche il noto MediaWorld.