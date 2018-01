Diplomati magistrali con sentenze di merito negative

Diplomati magistrali esclusi dalle GAE : il 12 gennaio incontro a Torino : Diplomati magistrali – La FLC CGIL di Torino rende noto che il prossimo 12 gennaio, presso il Salone Pia Lai della Camera del Lavoro CGIL di Torino, sito in Via Pedrotti n. 5, a partire dalle ore 17, si svolgerà l’incontro rivolto ai ricorrenti e alle/agli iscritte/i alla FLC CGIL per discutere sull’esito del primo incontro con il MIUR. Il Comunicato […] L'articolo Diplomati magistrali esclusi dalle GAE: il 12 gennaio incontro ...

Diplomati magistrali dicono stop a funzioni e attività obbligatorie con lettera di dimissioni : I Diplomati magistrali con lo sciopero del 8 gennaio e il sit-in a Viale Trastevere hanno inteso mandare un segnale molto forte alle istituzioni affinché venga presa seriamente in considerazione la loro situazione. La misura è colma e non si accettano più compromessi o soluzioni pasticciate che avrebbero solo l’ effetto di prolungare l’agonia nella […] L'articolo Diplomati magistrali dicono stop a funzioni e attività ...

Scuola - per il Garante lo sciopero dei docenti per il caos Diplomati magistrali “è illegittimo” : L’Autorità Garante per gli scioperi ha dichiarato “non conforme alla legge” lo sciopero della Scuola indetto lunedì 8 gennaio dai Cobas. In particolare, risulta “violata la regola del preavviso di 15 giorni e il mancato tentativo di conciliazione presso il Ministero, trattandosi di motivazioni diverse da quelle avanzate dalla sigla Saese, che per prima ha proclamato lo sciopero”. Il Garante precisa anche di aver già ...

Diplomati magistrali - Miur : nessuno perderà il posto al momento Video : Lo scorso 4 gennaio si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato il Ministero dell’Istruzione, associazioni e sindacati per cerca di fare chiarezza sulla tanto discussa questione riguardante l’esclusione dei “#Diplomati magistrali” dalle graduatorie ad esaurimento. Tutto è scaturito dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017, secondo la quale i Diplomati magistrali prima del 2001/2002 non hanno diritto ad essere ...

Diplomati magistrali : mozione in loro favore da Borgosesia : I Diplomati magistrali avranno al loro fianco anche il sindaco di Borgosesia. Pronta una mozione da presentare contro il licenziamento dei Diplomati magistrali. In allegato pubblichiamo la mozione integrale resa dal primo cittadino di Borgosesia COMUNICATO STAMPA Parte da Borgosesia la campagna di sensibilizzazione per stabilizzare gli insegnanti resi disoccupati da un’assurda sentenza. Il Sindaco […] L'articolo Diplomati magistrali: ...

Diplomati magistrali : l’europarlamentare Alberto Cirio porterà la loro voce in Europa : I Diplomati magistrali che si apprestano a scioperare domani a Roma, contro la loro ingiusta esclusione dalle Graduatorie ad Esaurimento sancita dalla Plenaria del CDS, sanno bene che la via dei ricorsi non può essere risolutiva della loro questione. Perlomeno, come afferma convinto l’Europarlamentare Alberto Cirio, già assessore all’istruzione della Regione Piemonte dal 2010 al […] L'articolo Diplomati magistrali: l’Europarlamentare ...

I Diplomati magistrali e la questione reclutamento dopo il 30 giugno : I diplomati magistrali hanno atteso tutto il giorno l’esito della riunione del 4 gennaio tra MIUR e i sindacati. Al termine dell’incontro tenutosi ieri, in rete sono stati diffusi i resoconti di quanto emerso in ordine alla problematica dei diplomati magistrali cui la plenaria ha rimesso in discussione le singole posizioni. Il primo importante punto […] L'articolo I diplomati magistrali e la questione reclutamento dopo il 30 ...

Scuola - ministra Fedeli : ecco il giudizio sulla sentenza Plenaria Diplomati magistrali : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, è intervenuta sulla questione relativa alla sentenza della Plenaria sui diplomati magistrali, sentenza che ha generato una vera e propria ondata di polemiche. Il portale ‘Quotidiano.net’ ha riportato le parole della numero uno del dicastero di Viale Trastevere, ormai in procinto di lasciare la propria ‘poltrona’. sentenza Plenaria su diplomati magistrali: ecco il giudizio ...

Diplomati magistrali in presidio USR Piemonte - CUB Scuola : Docenti - solidarizzate! : Il presidio di quest’oggi presso gli Ufficio dell’USR Piemonte, contro la questione Diplomati magistrali, ha fatto registrare la presenza di un numeroso gruppo di insegnanti alquanto ‘combattivi’. Scuolainforma pubblica il comunicato del CUB Scuola Piemonte che delinea con fermezza le strategie d’azioni che le maestre e i maestri Piemontesi intendono mettere in atto nei prossimi […] L'articolo Diplomati ...

Diplomati magistrali - la polemica di Luca Telese : “Resi ladri di un’Italia farlocca” : Siamo di nuovo a parlare dei Diplomati Magistrali. E stavolta a trattare del loro “caso” è il giornalista Luca Telese, che esprime il proprio punto di vista in merito. Anzi, non si ferma a un semplice punto di vista, ma innesca una vera e propria polemica, spezzando una lancia a favore di questa categoria di […] L'articolo Diplomati Magistrali, la polemica di Luca Telese: “Resi ladri di un’Italia farlocca” proviene da ...

Diplomati magistrali : illazioni - smentite - dati ufficiali dei ricorrenti e azioni di tutela : I Diplomati magistrali che in questi giorni stanno seguendo l’evolversi dei fatti che li riguardano esprimono forti preoccupazioni in ordine ciascuno alla propria posizione. Abbiamo principalmente tre grandi filoni di ricorrenti coinvolti dalle conseguenze della recente plenaria del CDS: 1) in ruolo con sentenza passata in giudicato; 2) in ruolo con riserva; 3) in gae […] L'articolo Diplomati magistrali: illazioni, smentite, dati ...

Diplomati magistrali - interrogazione parlamentare Fedeli : Sinistra vuole risposte : I Diplomati magistrali corteggiati dalla politica di Sinistra – Ecco che si profila all’orizzonte l’ennesimo sostegno di alcune forze politiche di Sinistra (SI, Sel, Possibile e non ultimo LeU di Grasso) nei confronti dei lavoratori della scuola più chiacchierati del momento: i “Diplomati magistrali” ante 2002. Caduti in bassa fortuna per via della recente sentenza […] L'articolo Diplomati magistrali, interrogazione parlamentare ...

Diplomati magistrali - Fedeli : “la sentenza va applicata e rispettata” - ma parliamone : Oggi la ministra Valeria Fedeli durante una lunga intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica” (così come riportato da Orizzontescuola.it) esprime le sue personali opinioni a proposito della sentenza del Consiglio di Stato sui Diplomati magistrali ante 2001/02. Diplomati magistrali: per la ministra Valeria Fedeli “la sentenza del CdS va applicata e rispettata”, ma convoca un […] L'articolo Diplomati ...

Diplomati magistrali - ipotesi blocco scrutini : ultime notizie 28/12 : Dopo le proteste di ieri a Torino e a Milano dei Diplomati magistrali ante 2001/02 di cui abbiamo dato ampio risalto in un nostro articolo, oggi il fronte caldo dei dissensi da parte delle maestre e dei maestri si sposta verso altre forme di protesta. Le azioni di dissenso questa volta vorrebbero investire la folta […] L'articolo Diplomati magistrali, ipotesi blocco scrutini: ultime notizie 28/12 proviene da Scuolainforma.