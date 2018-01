Di Maio atteso in Sardegna | il candidato premier sarà nell' Isola a febbraio

L'atteso duello in tv diventa un "gioco d'azzardo" : l'ironia dietro il confronto Di Maio-Renzi : Alla fine Luigi Di Maio e Matteo Renzi hanno scelto di sfidarsi nel corso del programma condotto da Floris su La 7 "Di martedì". La penna graffiante di Staino anche in questo caso non fa sconti. L'...