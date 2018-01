Daniele Liotti in Immaturi – La serie è il professor Daniele | che insegna matematica e

Cast e personaggi di Immaturi – La serie - il film diventa una fiction con Daniele Liotti - Ricky Memphis e Luca e Paolo : Sono molti i nomi famosi che interpretano i personaggi di Immaturi - La serie , fiction ideata da Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello, alla sua prima esperienza da regista televisivo: da Daniele Liotti a Luca e Paolo , quello della serie si può a tutti gli effetti definire un Cast corale. Basata sullo stesso soggetto dell'omonimo film di Genovese del 2010, Immaturi - La serie racconta la (dis)avventura di sei ex compagni di scuola che ...

Daniele Liotti a DM : «In matematica ero una zappa totale - ora faccio il prof. ad Immaturi. Amici? Non penso che tornerò» : Daniele Liotti Più che un banco di prova, sarà un banco di scuola. Daniele Liotti sarà tra i protagonisti di Immaturi – La Serie, la fiction, in onda su Canale5 da stasera, che racconterà l’imprevisto ritorno al liceo di un gruppo di quarantenni. Dopo essere salito sulle vette di Un passo dal cielo (dove tornerà a maggio) ed aver preso parte a Squadra Mobile, Un’altra vita e Il capo dei capi – solo per citare alcuni ...