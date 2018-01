Daniela Rosati | vita consacrata | ‘Vivo in castità e sogno di entrare in convento’

: Con Daniela Rosati oggi...una vita straordinaria.. - MFerraglioni : Con Daniela Rosati oggi...una vita straordinaria.. - Giuliet36827943 : RT @storie_italiane: Un piccolo fuorionda durante la pubblicità. Riprenderemo fra pochissimo a parlare della conversione di Daniela Rosati… - MasterblogBo : La conduttrice Daniela Rosati, ex di Galliani: "Vivo in castità, ... - - blogsicilia : La conduttrice Daniela Rosati, ex di Galliani: "Vivo in castità, voglio farmi ... - -

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 12 gennaio 2018), giornalista pioniera delle trasmissioni di medicina in tv (Naturalmente bella, Medicine a confronto, Tutto benessere), ormai da tempo ha lasciato il mondo dello spettacolo per seguire un percorso di fede che le ha completamente cambiato la. Ne parla in un’intervista a Spy nel numero in edicola da venerdì 12 gennaio: “La miaprima era intensa, ma incompleta: grazie alla fede adesso è unafelice”. La donna, 59 anni, oggi vive in Svezia a Vadstena, dove santa Brigida fondò il suo Ordine, ma non è diventata suora, come precisa: No, non ho avuto il privilegio diin convento. Sono oblata, cioèall’Ordine di santa Brigida. Sin da piccola ho desiderato fare la volontà di Gesù e il mio, in futuro, è diin convento e vivere in adorazione perpetua. Voto diLa nuovaha implicato delle rinunce, come ...