Dalla percezione diffusa alla realtà dei dati | dopo il maltempo resta il deficit idrico

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Ildei giorni scorsi, con nevicate e piogge che hanno caratterizzato unad’inverno”, hanno ristorato territori “assetati” da una siccità, che si trascinava dall’estate scorsa, ma non hanno risolto lo squilibrio, generato da uno dei periodi più caldi ed arsi della storia d’Italia: è quanto afferma l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) sulla base deirilevati nei bacini di interesse degli enti di bonifica e d’irrigazione. A 12 mesi di distanza, non sono, però, le regioni del Nord a destare le maggiori preoccupazioni, bensì il Meridione, dove sono praticamente dimezzate le riserve idriche presenti negli invasi, per altro a riempimento pluriennale; il fenomeno è particolarmente evidente in Basilicata (disponibilità idrica a fine Dicembre 2017: ca. 143 milioni di metri cubi; ...