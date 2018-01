D' Alfonso e Del Sette firmano accordo caserma carabinieri a Chieti

Il governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso lascia la Regione e si candida al Senato : Il governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso lascia la Regione e si candida alle elezioni politiche, dopo tre anni e mezzo di mandato. Lo riportano Il Centro e il Messaggero. Secondo quanto riporta il primo quotidiano, il presidente della giunta regionale si candiderà al Senato.Il Messaggero racconta altri dettagli sulla decisione di D'Alfonso. In primis, il governatore sarà indicato come candidato nel collegio uninominale. La ...

DANIELE BOSSARI ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Alfonso Signorini rimpiazzato dal vincitore del Grande Fratello? : DANIELE BOSSARI ALL'ISOLA dei FAMOSI 2018: il vincitore del Grande Fratello vip 2017, secondo Novella 2000, sarà l'opinionista in studio accanto a Mara Venier.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:32:00 GMT)

LA PICCOLA PRINCIPESSA/ Alfonso Cuaron dirige il remake del famoso film con Shirley Temple (30 dicembre) : Va in onda su Italia 1 alle 19 oggi la PICCOLA PRINCIPESSA, film diretto da Alfonso Cuaron e remake dell'omonimo film con Shirley Temple. La trama e il cast della pellicola(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 08:50:00 GMT)

LEGGE M5S SU DELOCALIZZAZIONI : D'Alfonso ''E' ARIA FRITTA!'' - MA PIACE ANCHE AI SUOI : ... e forse non gli sta bene che siano SUOI avversari politici a mettere la firma su un provvedimento che dà risposte concrete, che vuole salvaguardare l'occupazione e aiutare l'economia abruzzese. ...

Scomparsa Tiboni - D'Alfonso - Mancherà punto riferimento della cultura : Pescara - "E' dolore vivo quello che provo nell'apprendere della morte di Edoardo Tiboni. Con la sua Scomparsa viene a mancare un punto di riferimento della cultura non solo regionale, ma anche nazionale". Sono le parole, affidate a una nota, del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. "Tiboni è infatti il fondatore del Premio intitolato a Ennio Flaiano, di cui era amico, che dal 1973 ha visto ...

Alfonso Signorini / La polemica con Barbara D'Urso sulle pagine del suo settimanale (Che fuori tempo che fa) : Questa sera Alfonso Signorini sarà ospite di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa. Ha da poco concluso la sua esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip 2017(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 17:57:00 GMT)

Che fuori tempo che fa - anticipazioni puntata dell'11 dicembre : tra gli ospiti Lino Banfi - Gabriel Garko - Ugo Pagliai e Alfonso Signorini : ospiti IN TV Lunedì 11 dicembre, alle 23.20 su Rai1, nuovo appuntamento con il tavolo del lunedì di Che fuori tempo che fa (voto: 7) di Fabio Fazio (7).Come sempre in apertura la copertina di Maurizio Crozza.prosegui la letturaChe fuori tempo che fa, anticipazioni puntata dell'11 dicembre: tra gli ospiti Lino Banfi, Gabriel Garko, Ugo Pagliai e Alfonso Signorini pubblicato su Realityshow 10 dicembre 2017 16:30.

Anticipazioni Il Segreto : EMILIA e Alfonso parlano a CAMILA e HERNANDO della relazione tra MATIAS e BEATRIZ : L’incidente in cui verrà coinvolta Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) nel corso dei prossimi mesi de Il Segreto creerà una serie di dinamiche nelle storie della telenovela: convinta che il marito MATIAS Castañeda (Ivan Montes) stia aiutando l’amico Sebas a recuperare parte di un gregge fuggito nei boschi, la ragazza si preoccuperà quando Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza) la metterà al corrente del sopraggiungere di una ...

Grande Fratello Vip 2 : la sigla della finale (video) con i concorrenti - Ilary Blasi e Alfonso Signorini che si baciano sulle labbra : TELEVISIONI Rivediamo la sigla d'apertura della finale del Grande Fratello Vip 2, in onda lunedì 4 dicembre su Canale 5: coinvolti tutti i concorrenti (tra finalisti ed eliminati), Ilary Blasi ed Alfonso Signorini che si baciano sulle labbra in chiusura della coreografia corale. Grande Fratello Vip 2017, i concorrenti in gara Veronica Angeloni, Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Carmen Di Pietro, Lorenzo Flaherty, Serena Grandi,Gianluca ...

Diretta / Foggia-Cittadella (risultato live 0-0) streaming video e tv : Agnelli impegna Alfonso : Diretta Foggia Cittadella, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo Zaccheria, diciassettesima giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 15:08:00 GMT)

GIULIA DE LELLIS SQUALIFICATA?/ Grande Fratello Vip 2 : gaffe sui bidelli - Alfonso Signorini l'attaccherà? : GIULIA De LELLIS SQUALIFICATA? Brutte notizie per la fidanzata di Andrea Damante: l'ennesima gaffe nella Casa del Grande Fratello Vip 2 mette a rischio la sua finale.(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 21:12:00 GMT)

Alfonso Signorini su Cecilia e Ignazio : frecciatina alla coppia del GF Vip : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini parla di Cecilia e Ignazio: dichiarazione inaspettata È in onda la nuova puntata di Casa Signorini. Alfonso Signorini è tornato a parlare della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Il diretto del settimanali Chi ha subito vuotato il sacco riguardo il suo pensiero nei confronti di Cecilia e Ignazio. La coppia è […] L'articolo Alfonso Signorini su Cecilia e Ignazio: frecciatina alla coppia del GF ...

Grande Fratello Vip 2 – Undicesima puntata del 20 novembre 2017 – Conduce Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa’s. : Decima puntata, in prima serata su Canale5, di Grande Fratello Vip giunto alla sua seconda edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di opinionista, e dalle incursioni della Gialappa’s […] L'articolo Grande Fratello Vip 2 – Undicesima puntata del 20 ...