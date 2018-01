Cyberpunk 2077 giocabile | pronta campagna promozionale | tech demo in arrivo?

Annuncio uscita Cyberpunk 2077 imminente? CD Projekt RED fa… beep : Sembra incredibile pensare che sono passati ben 5 anni dal reveal del primo, a finora unico, trailer di Cyberpunk 2077, ma è così. Quegli unici due minuti hanno creato un hype gigantesco da parte dei fan di CD Projekt RED, i produttori dei giochi della serie The Witcher che sono da anni al lavoro su questo nuovo e attesissimo gioco. Il possibile Annuncio dell'uscita di Cyberpunk 2077 potrebbe però, finalmente, fare capolino nel corso di ...

L'account Twitter di Cyberpunk 2077 si risveglia dopo quattro anni di silenzio : Ci sono poche cose in grado di stimolare la curiosità come un "*beep*". Soprattutto se questo compare su un profilo Twitter in disuso ormai da quattro anni. Ancor di più se il profilo Twitter in questione è quello di Cyberpunk 2077, il nuovo atteso titolo di CD Project RED.Il misterioso messaggio ha subito dato il via alle condivisioni e alle risposte dei fan che attendono da tempo qualche informazione sul gioco dello studio polacco. Presentato ...

Cyberpunk 2077 : gli sviluppatori puntano a realizzare dei personaggi molto curati : Che Cyberpunk 2077 sia un progetto dalle grandissime ambizioni, non è una novità. Il team di sviluppo al lavoro sull'atteso gioco, responsabile anche della famosa serie di The Witcher, ha già ribadito di voler realizzare con il prossimo titolo un prodotto di altissima qualità, con un budget molto elevato, superiore anche a quello di The Witcher 3.Ebbene, stando a quanto riportato da Gamingbolt, sembra proprio che CD Projekt RED stia curando nei ...

Novità sullo sviluppo di Cyberpunk 2077 - CD Project Red vuole fare i migliori giochi al mondo : CD Projekt RED è lo sviluppatore polacco che negli ultimi anni ha portato su console e PC vere pietre miliari dei videogiochi. Tra queste spiccano sicuramente i tre giochi della saga The Witcher, con il terzo capitolo definito da critica e pubblico come un vero capolavoro. Lo studio è riuscito in questo intendo avendo quindi grandi ambizioni, una su tutte: quella di realizzare i migliori giochi al mondo. Con il loro prossimo gioco, Cyberpunk ...

Cyberpunk 2077 da $85 milioni di budget? Costerà più di The Witcher 3 ma il successo sarà ancora più grande : Gli ultimi dati riguardanti la saga di The Witcher parlano di una serie che con tre titoli ha venduto più di 25 milioni di copie e che con il solo The Witcher 3: Wild Hunt ha superato i 10 milioni di unità vendute.Dati davvero notevoli per una software house giovane che è nata sostanzialmente da un sogno ma allo stesso tempo dei dati che potrebbero essere solo l'inizio per CD Projekt RED. Questo è ciò che traspare dalla parole di Adam ...

CD Projekt RED alla ricerca di un visual effect artist per rendere realistico Cyberpunk 2077 : Come probabilmente saprete, CD Projekt RED, il team responsabile dell'apprezzata serie di The Witcher, è attualmente al lavoro sull'ambizioso Cyberpunk 2077, ma, nonostante lo sviluppo del gioco sembra stia procedendo a gonfie vele, qualche tempo fa erano emerse notizie preoccupanti che ci parlavano di una possibile cattiva gestione dei lavori.Oggi si torna a parlare dello sviluppo di Cyberpunk 2077 grazie alla segnalazione di Gamingbolt, dalla ...

Annuncio per Cyberpunk 2077 ancora lontano? Parla CD Projekt RED : L'Annuncio da parte di CD Projekt RED circa Cyberpunk 2077, il nuovo gioco in sviluppo presso il team creatore della saga di The Witcher, è avvenuto ormai anni fa, ma da allora tutto tace sul fronte di una possibile finestra di lancio o su immagini e video gameplay del progetto. Le informazioni sulla data di uscita del gioco potrebbero però farsi attendere ancora a lungo, così come dimostrano le ultime dichiarazioni della compagnia. Il sito ...

Lo sviluppo di Cyberpunk 2077 procede ma il team lamenterebbe una cattiva gestione dei lavori : Cyberpunk 2077 è l'atteso nuovo titolo targato CD Projekt RED, il famoso studio di sviluppo responsabile dell'apprezzata saga di The Witcher. Il progetto risulta ancora in sviluppo e, stando alle ultime notizie emerse, il team è alla ricerca di un "Vehicle Artist" da impiegare nella creazione di veicoli e robot molto complessi che faranno la loro comparsa nel mondo di gioco.Lo sviluppo, quindi, procede, ma stando allo youtuber Madqueen Show che ...

CD Projekt RED : i veicoli e i robot di Cyberpunk 2077 saranno molto complessi : CD Projekt RED, il famoso studio responsabile dell'amata saga di The Witcher, è al lavoro sul suo prossimo ambizioso progetto, Cyberpunk 2077 e, questa, non è di certo una novità, come non lo è il fatto che lo sviluppo stia procedendo bene, per la gioia dei tantissimi fan in trepidante attesa di questo titolo. Ultimamente Adam Kicinski di CD Projekt RED è tornato a parlare di Cyberpunk 2077, confermando che la data di uscita non verrà comunicata ...

La data d'uscita di Cyberpunk 2077 potrebbe non essere annunciata neanche nel 2018? : Il 2017 è l'anno di Gwent ma a questo punto la domanda sorge spontanea: il 2018 sarà l'anno di Cyberpunk 2077? Non tanto per quanto riguarda un'uscita vera e propria ma più che altro per la partenza della macchina del marketing e per la condivisione di nuovo materiale dedicato al titolo, magari anche l'annuncio della data d'uscita ufficiale.Mentre CD Projekt RED rassicura i fan con una dichiarazione che allontana il gioco dal tema ...

CD Projekt RED rassicura i fan : "giochi come servizi? Non preoccupatevi per Cyberpunk 2077 - lasciamo l'avidità agli altri" : Che il mondo dello sviluppo tripla A stia sempre più guardando al modello di giochi service-based è ormai un fatto e le recenti dichiarazioni di CD Projekt RED avevano quanto meno sollevato qualche piccolo dubbio su ciò che ci potremmo aspettare da Cyberpunk 2077. Che anche la software house stia cedendo a pratiche non particolarmente apprezzate dal pubblico?La fiducia nei confronti del team è molto alta dopo The Witcher 3: Wild Hunt e quindi lo ...

I fan di Cyberpunk 2077 possono stare tranquilli - sarà enorme e single player : “lasciamo l’avidità agli altri” : Lo studio CD Project Red è tornato a parlare di Cyberpunk 2077: no, nessun nuovo video o immagine è stata rilasciata, ma un tweet della casa di sviluppo polacca in riferimento alla recente polemica riguardo una possibile componente online del gioco. Questo potrebbe significare l'arrivo di microtransazioni? In moltissimi giocatori si stanno interrogando su questa eventualità, date le polemiche recenti. "L'online è necessario e raccomandato se ...

CD Projekt RED : "Cyberpunk 2077 avrà elementi online. L'online è necessario o raccomandato per il successo a lungo termine" : Se siete tra coloro che disprezzano il recente trend dei giochi come servizi le parole di Adam Kiciński potrebbero risultare in un certo senso preoccupanti ma sicuramente è decisamente troppo presto per iniziare a fasciarsi la testa. Il CEO di CD Projekt RED ha confermato che la software house di The Witcher 3 guarda con molto interesse al multiplayer e alle tipologie di titoli che stanno ottenendo i maggiori successi commerciali.Come ...

Cyberpunk 2077 avrà una componente online - CD Projekt RED spiega perché : Conosciamo ancora pochissimo - quasi nulla, in realtà - su Cyberpunk 2077, la nuova IP di CD Projekt RED (gli autori di The Witcher e Gwent), ma in queste ore sono arrivate novità su alcuni elementi del gioco. I dettagli arrivano dal CEO della compagnia, Adam Kicinski, che ha svelato un aspetto che si preannuncia interessante: il titolo avrà una componente online, e il producer ha spiegato perché. Nel corso di una recente intervista ai ...