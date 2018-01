Critics’ Choice Awards | tutti i look sul red carpet

Guillermo del Toro re dei Critics’ Choice Awards 2018 : È stato Guillermo del Toro con il suo La forma dell’acqua a tenere banco ai Critics’ Choice Awards 2018, portandosi a casa, tra i premi principali, quelli di miglior film e miglior regista e tra quelli tecnici, quelli alla migliore colonna sonora e scenografia. Continua, però, il testa a testa con Tre manifesti a Ebbing, Missouri , acclamato miglior film ai Golden Globe, ‘terzo’ classificato a Venezia con il premio alla ...

Mayim Bialik ai Critics’ Choice Awards 2018 trionfa e smentisce la faida col cast di The Big Bang Theory (video) : Trionfo a sorpresa per Mayim Bialik ai Critics' Choice Awards 2018: la star di The Big Bang Theory ritira il premio per miglior attrice non protagonista in una serie comedy dichiarando di non aver preparato un discorso di ringraziamento perché non si aspettava di vincere l'ambita statuetta. La Bialik ha battuto, tra le altre, la nostrana Alessandra Mastronardi, nominata nella stessa categoria per la sua partecipazione alla seconda stagione di ...

Il discorso di David Harbour ai Critics’ Choice Awards 2018 conquista il cuore dei fan di Stranger Things (video) : Il discorso di David Harbour ai Critics' Choice Awards 2018 ha infiammato la platea e sopratutto i fan di Stranger Things. L'attore, che nella serie tv di Netflix interpreta il capo della Polizia di Hawkins, Jim Hopper, ha ringraziato la sua famiglia e le sue due colleghe Millie Bobby Brown e Winona Ryder, con le quali ha condiviso più scene durante la seconda stagione. Dopo la sconfitta ai Golden Globes, David Harbour è riuscito a portarsi a ...

Le foto dei Critics’ Choice Awards 2018 : Dopo i Golden Globe arrivano i premi assegnati dai critici di cinema e tv dei giornali americani: "The Shape of Water" ha vinto più di tutti The post Le foto dei Critics’ Choice Awards 2018 appeared first on Il Post.