Cristiano Ronaldo | ' Il passaggio di Neymar al Psg è un passo indietro'

Cies : Insigne costa più di Cristiano Ronaldo - vince Neymar e Dybala vale 174 milioni : E' Neymar il calciatore più caro del mondo, davanti a Leo Messi ed Harry Kane . Primo italiano nella speciale classifica, Lorenzo Insigne , addirittura meglio di Cristiano Ronaldo solo 49°. Lo sostiene il Cies, l'osservatorio calcistico ...

I 100 giocatori che valgono di più al mondo : Cristiano Ronaldo soltanto 49° : TORINO - Come ogni gennaio il Cies , l'osservatorio calcistico internazionale con base in Svizzera , ha stilato la classifica dei 100 giocatori più costosi dei cinque principali campionati europei. La ...

Ribery tuona contro Cristiano Ronaldo : "Mi ha rubato un Pallone d'Oro" : Il francese del Bayern Monaco non ha dimenticato la spettacolare stagione 2012/13: "Avevo vinto tutto e invece che premiare me..."

Il calciatore più ricco del mondo? Nè Messi nè Cristiano Ronaldo - ma uno della squadra riserve del Leicester : Come di consueto ogni anno viene stilata la classifica dei calciatori più ricchi del mondo, nel 2017 ha trionfato Cristiano Ronaldo davanti a Messi e Ibrahimovic. Queste classifiche tengono conto però dei guadagni dei giocatori ma non della loro ricchezza. E per ricchezza si intendono tutti i beni, che non comprendono solo i soldi. Ebbene secondo questo criterio il giocatore più ricco al mondo risulta essere un diciannovenne che attualmente ...

Mercato : il Psg sogna Cristiano Ronaldo - il Liverpool punta su Alisson : ROMA - Tanti sogni, pochi colpi e la tentazione di appassionarsi alle pazzie oltre frontiera. Parte a rilento il calcioMercato di serie A a fronte dei super affari in rampa di lancio sulla scena ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Psg vuole portare Cristiano Ronaldo a Parigi! Benevento molto attivo - Tevez torna in Argentina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...

Il Psg prepara l'offerta per Cristiano Ronaldo e il Barcellona alza il prezzo per Coutinho : 160 milioni : Il Psg sta preparando un altro acquisto choc e l'obiettivo per questa estate, scrive il periodico online 'El Confidential' sarebbe Cristiano Ronaldo. Il club parigino, infatti, approfitterebbe dell'...

Media spagnoli : 'Psg torna alla carica per Cristiano Ronaldo' : MADRID (SPAGNA) - Cristiano Ronaldo e Neymar insieme ma sotto l'ombra della Torre Eiffel. Se da qualche settimana a questa parte si parla del possibile interessamento del Real Madrid per il ...

Calciomercato Real Madrid - Cristiano Ronaldo rinnova? : E si sa quanto per il portoghese sia importante non solo sentirsi il più forte del mondo, ma anche poterlo dimostrare con i numeri. Pure quelli del contratto. Durante le prossime finestre di mercato, ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo : '2017 top - sono stato benedetto con il talento' : ROMA - Tutti i trofei vinti in carriera, compreso l'ultimo Pallone d'Oro , esposti con il panorama di Funchal, la capitale dell'isola di Madeira dove CR7 è nato, a far da sfondo. Con questa immagine e ...

Cristiano Ronaldo si racconta : “non pensate che io sia solo talento” : Tutti i trofei vinti in carriera, compreso l’ultimo Pallone d’Oro, esposti con il panorama di Funchal, la capitale dell’isola di Madeira dove CR7 e’ nato, a far da sfondo. Con questa immagine e qualche dichiarazione riportata dal sito del quotidiano spagnolo “AS”, Cristiano Ronaldo ha salutato il 2017 e iniziato il 2018. “Quello che si e’ appena chiuso e’ stato un anno incredibile per me, per ...