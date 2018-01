: RT @HuffPostItalia: Contro i barbari del web ha vinto la "maestrina" Boldrini - pino_nostro : RT @HuffPostItalia: Contro i barbari del web ha vinto la "maestrina" Boldrini - HuffPostItalia : Contro i barbari del web ha vinto la "maestrina" Boldrini - Rinascimentorom : @Retake_Roma @Citylus_com @destinazroma @zappataromana @SaiCheARoma @Cittadinanzatti @Roma_Attiva @TrastevereRM Pur… - toxstorm : @francomanzoni69 Onore e Gloria al Duce d'Italia, S.E. Cav. Benito Mussolini!. ? Che il Duce ci guidi nella lotta c… - GiudiciCristina : @Vito_Troiano @biagiomarzo @_MagliaNera_ @DonatoRobilotta @luigicrespi @lauracesaretti1 @PaolaSacchi3 @M_Cremonesi… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Recentemente sul profilo ufficiale di Laurac'è stata una diretta Facebook, durante la quale la presidente ha annunciato la propria candidatura per le imminenti elezioni. Chi la stimava ne è stato felice, ma in molti hanno detto anche che forse era impazzita a pensare di candidarsi al servizio di un popolo così barbaro quali ci siamo dimostrati, in particolare con lei, e un po' anche ad annunciarlo dal vivo proprio tramite il mezzo che tanta violenza ha portato alla sua persona. Ma lei, donna di fede sia nell'umanità che nelle istituzioni, naturalmente ha fatto a modo suo.Mentre faceva il suo discorso in diretta, sono arrivati molti cuori. Poi pollici alzati, sorrisi, fiori virtuali, vicinanza, gratitudine, riconoscenza e riconoscimento. Tanti uomini e donne le hanno mostrato affetto e sostegno, cosa che peraltro avevano sempre fatto ma si sa, fa ...