Conte | che paura | auto quasi distrutta dalla caduta di una lastra di vetro

Chelsea - conferme dall’Inghilterra : per il dopo-Conte c’è Max Allegri : Secondo quanto riporta il tabloid inglese “Daily Mail”, e’ ormai quasi certo che Antonio Conte non proseguira’ ad allenare il Chelsea nella prossima stagione. Il club londinese e’ gia’ alla ricerca di sostituti per l’ex ct azzurro e in cima alla lista ci sarebbero il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, e lo spagnolo ex Roma Luis Enrique, rimasto senza una panchina dopo aver lasciato il ...

Chelsea - sfiorata la tragedia : una lastra di vetro crolla - distrutta la macchina di Conte : La macchina di Antonio Conte e’ andata quasi distrutta per la caduta, a causa di una forte raffica di vento, di una lastra di vetro dal tetto del centro di allenamento del Chelsea, nella citta’ di Cobham, nel Surrey, a pochi chilometri da Londra. Secondo quanto riferisce la versione on-line del quotidiano inglese ‘The Sun’, la vettura del tecnico salentino ha riportato danni per migliaia di sterline. Non solo: a Cobham si ...

Silvio Berlusconi dà ragione a Catherine Deneuve : "È naturale che le donne siano Contente che un uomo faccia loro la corte" : Silvio Berlusconi, ospite a Porta a Porta, dà ragione a Catherine Deneuve sul caso molestie. "È naturale che le donne siano contente che un uomo faccia loro la corte", ha detto. E ha aggiunto:"Io non sono molto pratico perché sono sempre le donne a farmi la corte. L'importante è che la corte rimanga nell'eleganza"L'attrice francese è tra le cento firmatarie di una lettera pubblicata su Le Monde nella quale pur ...

Chelsea - c'è anche Sarri per il dopo Conte : Secondo il Daily Mail, il futuro di Conte sarebbe segnato. A fine stagione, l'allenatore italiano dovrebbe fare le valigie e lasciare i Blues. Infatti, il Chelsea sarebbe già a caccia del giusto ...

Capello attacca Conte e Mourinho dopo le polemiche : "Sono completamente fuori" : Ai microfoni di Sky Sport, Capello ha espresso tutto il suo stupore per la durezza dello scontro tra i due: 'Non pensavo potessero arrivare a questo. Credo però che quando vai a toccare Mourinho, lui ...

Uno dei più grandi misteri dell’astrofisica Contemporanea : cosa si nasconde dietro ai brevi lampi di onde radio che arrivano sulla Terra? : cosa si cela dietro ai brevi lampi di onde radio che ci arrivano dal cosmo? Per rispondere a questa domanda un team di ricercatori ha effettuato uno studio approfondito, scoprendo un importante indizio sull’ambiente che circonda i misteriosi Fast radio Burst (FRB). I dati – spiega Global Science – sono stati raccolti concentrandosi su FRB 121102, l’unico lampo radio che sia stato visto riaccendersi. I risultati mostrano che questa ...

Chelsea - 0-0 con l'Arsenal : la Var non assegna un rigore - Conte non gradisce : Termina con un pareggio senza reti la semifinale di andata di League Cup tra Chelsea e Arsenal: a Stamford Bridge finisce 0-0 con il portiere dei Gunners, Ospina, grande protagonista della serata con ...

Coppa di Lega - Chelsea-Arsenal 0-0 : Conte e Wenger si annullano : Big dall'inizio o a gara in corso, il solito grande pubblico e tante occasioni. C'è tutto (o quasi) a Stamford Bridge. Tutti, tranne lui: il gol. Nell'andata delle semifinali della Coppa di Lega (...

"Sono Contento che la Carmen non muoia. Una donna può anche essere un'eroina senza morire. Un bel gesto contro il femminicidio" : "Mi è piaciuto molto il finale cambiato della Carmen del Maggio musicale. Sono contento che la Carmen non muoia. Una donna non deve sempre essere un'eroina nella morte; una donna può anche essere un'eroina senza morire". Lo ha detto il cantante pop e conduttore tv Mika oggi a Firenze, ricevendo dal sindaco Dario Nardella l'onorificenza delle Chiavi della CittàLa Carmen di Bizet con il finale cambiato (all'insegna del no alla ...

Chelsea News; Conte : ”Var? E’ un bene per il calcio” : Antonio Conte, tecnico del Chelsea, si è detto favorevole all’utilizzo della Var in Premier League. ”La Var? Una buona opportunità per il calcio”. Lo ha detto il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, commentando in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa di Lega con l’Arsenal, l’introduzione della tecnologia nel calcio inglese. EFL Cup, Chelsea-Arsenal: le scelte di Conte e ...