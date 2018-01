Consip | chiesta la proroga delle indagini per Lotti | Renzi e Del Sette

INCHIESTA Consip/ Chiesta proroga per indagini su ministro Lotti e Tiziano Renzi : perché serve più tempo : INChiesta CONSIP, Chiesta proroga di 6 mesi per indagini su ministro Lotti, Tiziano Renzi e altri 10 indagati. Le ultime notizie sulla riChiesta depositata dalla Procura di Roma(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 21:19:00 GMT)

Consip - chiesta proroga indagini T.Renzi : 17.45 La procura di Roma, oltre alla proroga indagini per il ministro Lotti, ha chiesto di svolgere ulteriori accertamenti su altre 11 persone tutte coinvolte nei vari filoni dell'inchiesta Consip. In particolare la richiesta dei pm riguarda Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, Matteo, il comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette e l'ex comandante della Legione Toscana dell'Arma, Emanuele Saltalamacchia.

Consip - chiesta proroga indagini Lotti : 17.08 La Procura di Roma ha chiesto di svolgere ulteriori accertamenti sul caso Consip, in particolare nei confronti del ministro dello Sport, Luca Lotti, accusato di favoreggiamento e violazione del segreto istruttorio. La richiesta al gip è di 6 mesi. Il coinvolgimento di Lotti venne formalizzato dai pm napoletani dopo l'audizione come testimone di Marroni, ex ad di Consip.L'atto portò alla trasmissione dell'inchiesta a Roma. Si riferiva che ...

Inchiesta Consip - il punto dopo la sospensione dei carabinieri : Il maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto e il colonnello Alessandro Sessa , ex ufficiali del Nucleo operativo ecologico dell'Arma, sono stati sospesi dal servizio con l'accusa di depistaggio per ...

"Depistavano ancora". Sospesi i carabinieri dell'inchiesta Consip : ...sulla fuga di notizie che ha coinvolto i vertici dell'Arma (il comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette e il generale di brigata Emanuele Saltalamacchia) oltre al ministro dello Sport ...

Depistavano ancora. Sospesi i carabinieri dell'inchiesta Consip : Un anno senza divisa per cercare di salvaguardare l'indagine sugli appalti della centrale acquisti della pubblica amministrazione che ha investito Babbo Renzi e scosso le istituzioni. Il maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto e il colonello Alessandro Sessa, già coinvolti nell'inchiesta sulla fuga di notizie legata al caso Consip, sono stati Sospesi dal servizio per dodici mesi.La nuova contestazione nei loro confronti è di ...

Interdizione dalle funzioni e accusa di depistaggio per Scafarto e il suo superiore Sessa nell'inchiesta Consip : Interdizione di un anno dall'esercizio di pubblici ufficiali dei carabinieri ed una nuova accusa, questa volta di depistaggio per il maggiore dei carabinieri Gian Paolo Scafarto e per il colonnello Alessandro Sessa, indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma su Consip. L'ha disposta il gip Gaspare Sturzo su richiesta del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del sostituto Mario Palazzi.Per Scafarto, già indagato per falso e ...