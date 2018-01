Consigliera M5S prende figlia con auto blu | Di Maio | Gravissimo

Torino - porta la figlia a scuola in auto blu : Consigliera M5S si autosospende : 'Utilizzare un'auto blu per scopi personali, qualunque essi siano è sempre sbagliato'. Deborah Montalbano, storica attivista del Movimento 5 Stelle e consigliera comunale torinese, si scusa così per ...

La Consigliera M5S Deborah Montalbano si autosospende. Aveva utilizzato l'auto blu per andare a prendere la figlia a scuola : "Utilizzare un'auto blu per scopi personali, qualunque essi siano è sempre sbagliato". Deborah Montalbano, storica attivista del Movimento 5 Stelle e consigliera comunale torinese, si scusa così per avere utilizzato un'auto blu per prendere la figlia a scuola. "Per il ruolo che ricopro, per l'impegno che mi sono presa con gli elettori del Movimento 5 Stelle mi sento in dovere - sottolinea - di prendermi la responsabilità ...

Expo - Consiglio di Stato : “Consigliera M5S non ha diritto a vedere documenti della società proprietaria delle aree” : Il fatto che ArExpo, la società proprietaria delle aree Expo, sia a maggioranza pubblica e sia finanziata con soldi pubblici non è una ragione sufficiente perché un consigliere regionale possa prendere visione di documenti come l’ordine del giorno di una seduta del cda. E’ quanto segue, in sostanza, da una sentenza del Consiglio di Stato che ribalta una precedente decisione del Tar della Lombardia. E accoglie il ricorso di ArExpo che si ...

Consigliera abbandona il M5s - cancellata dalla foto con Beppe Grillo : In Piemonte la Consigliera regionale Stefania Batzella è uscita dal gruppo dei 5 Stelle. Ed è uscita anche dalla foto di gruppo dei pentastellati. L'immagine in questione è quella...

M5s Piemonte - Consigliera cancella dalla foto con Grillo la collega ‘dissidente’ : “Provo amarezza per il suo abbandono” : Ha cancellato l’ex collega con Photoshop. Quella foto con tutti gli altri consiglieri del M5s Piemonte, ora che se n’è andata sbattendo la porta, non poteva rimanere nella copertina del suo profilo Facebook. E allora è tornato utile il programma di fotoritocco per rimodulare lo scatto con Beppe Grillo. La consigliera regionale Francesca Frediani ha ‘sbianchettato’ Stefania Batzella, uscita dal Movimento a fine ...