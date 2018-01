Concorso Banca d'Italia 2018 - requisiti - candidatura e altre info : In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Bando per la selezione di 76 esperti in campo giuridico ed economico da inserire all'interno della Banca d'Italia. Il bando in questione è suddiviso in sei distinti concorsi, in base alla figura specifica ricercata. Figure ricercate Come precedentemente detto, gli esperti ricercati sono i raggruppati nelle seguenti tipologie: 18 esperti qualificati nel campo delle discipline economiche, con focus su ...

Concorso Banca d'Italia - 4mila euro al mese per laureati : domanda e scadenza Video : ... i requisiti La Banca d'Italia ha indetto l'annuale bando di Concorso Video per il conferimento di borse di ricerca per laureati economisti da fruire presso il Dipartimento Economia e Statistica di ...