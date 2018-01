Commissione banche - Casini : "Contiamo di chiudere entro i primi di febbraio" : La Commissione d'inchiesta sulle banche è ancora al lavoro per arrivare a una relazione con proposte per migliorare il sistema della vigilanza. E' quanto ha dichiarato il Presidente della Commissione ...

Boschi in lista alle prossime elezioni. Renzi : 'Sarà candidata in più di un posto. La Commissione Banche? Non è stata un errore' : 'Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli altri'. Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Partito ...

Elezioni - Di Maio benedice Paragone : “Con lui Commissione di inchiesta permanente sulle banche” : “Sono contento che Gianluigi Paragone ci chieda di istituire una commissione di inchiesta sulle banche permanente. Ma sono contento che lui si candidi a farne parte”. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio tiene a battesimo Gianluigi Paragone e benedice la sua campagna elettorale, rilanciando la sua idea di un controllo permanente della politica sul sistema bancario: “Oggi diamo il benvenuto a Gianluigi ...

'Le audizioni della Commissione banche non sono state utili' (Gentiloni) : Roma, 28 dic. (askanews) Era premier da pochi dieci giorni quando il 23 dicembre dell'anno scorso il governo Gentiloni varava il decreto salva-risparmio, stanziando fino a 20 miliardi di euro per ...

Commissione banche : Pd - centrodestra e M5S divisi sulle colpe del crac : Roma - Stop alle «porte girevoli» tra Banca d'Italia, authority indipendenti, politica e istituti di credito, rafforzamento della tutela dei risparmiatori e istituzione di una procura contro i reati finanziari. Si tratta di alcune delle proposte condivise tra i gruppi parlamentari che saranno recepite dalla relazione finale della Commissione d'inchiesta sulle banche la cui pubblicazione è attesa entro il 27 gennaio. ...

Commissione banche - relazione entro il 27 gennaio : "Il clima è stato positivo. Speriamo in bene, perché credo che davanti a tanti risparmiatori in condizioni di difficoltà, avere un documento che abbia almeno un impianto di soluzione, di proposte ...

Commissione banche senza pace : scontro anche sulle conclusioni : Casini punta ad una relazione finale entro febbraio. Ma è probabile che i documenti finali siano addirittura tre: uno di maggioranza, e almeno due delle opposizioni -

Banca Etruria - il giallo sulla relazione della Commissione banche : il Pd vuol censurare la Boschi : L'ordina di scuderia all'interno del Partito democratico è limitare i danni di immagine del caso Banca Etruria - Maria Elena Boschi il più possibile. Tra le fila dei dem non mancano i malumori per chi ...

Banche - Gros Pietro : "Commissione inchiesta ha fatto chiarezza" : (Teleborsa) - "La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle Banche ha cercato di far luce sulle cause del tracollo di alcuni istituti e ha messo in luce il ruolo della crisi economica sul tracollo di ...

Commissione banche : chiusi i lavori tra rivelazioni - colpi di scena e assenze illustri : Niente audizione per l'ex-governatore di Bankitalia Draghi. In attesa delle relazioni finali, che si preannunciano complicate, tutti i membri concordano: la Commissione è stata utilissima -

Renato Brunetta : 'Mario Monti in Commissione banche poco tecnico e poco professionale' : 'Il senatore Mario Monti ha difeso a spada tratta l'operato del suo governo, mentre il motivo per il quale era stato convocato era diverso. Avrebbe dovuto dare una lettura più professionale e più ...

Se la Commissione sulle banche ripensasse la vigilanza : La Commissione di indagine sulle banche è solo un ring per lo scambio di accuse. Sarebbe molto più utile, invece, una discussione aperta su come costruire un sistema di vigilanza adeguato alle nuove esigenze di tutela di risparmiatori e investitori. di Francesco Vella (Fonte: lavoce.info) Boxe pre-elettorale Non è molto elegante l’autocitazione, ma in questo caso è necessaria. Circa sei mesi fa, quindi in tempi non sospetti, con Raffaele ...

Tutto pensava Matteo Renzi tranne che gli scoppiasse in mano la bomba, anzi l'arma segreta della Commissione banche da usare contro la sinistra del partito.