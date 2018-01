' Commette più errori degli alunni' Maestra rimossa | ma le proteste dei genitori

F1 - GP Brasile 2017 – Kimi Raikkonen : “Quest’anno potevamo fare di più - in vista del 2018 non dovremo Commettere nessun errore” : Kimi Raikkonen (Ferrari) alterna ricordi a battute nel corso della conferenza stampa che da il via al GP del Brasile 2017 (clicca qui per programma e tv). Il portacolori della scuderia di Maranello ripensa al titolo mondiale che vinse proprio su questo tracciato, anche se con poca commozione, e preferisce concentrarsi sul presente, ovvero sulle due ultime gare della stagione, e puntare l’attenzione sul 2018, quella che potrebbe essere la ...