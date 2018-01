Come cambieranno gli Shotgun in Call of Duty WW2 | aggiornamenti in arrivo

Come cambieranno le superiori : diploma in quattro anni in 100 scuole L’elenco : Come annunciato ad agosto, partiranno dall'anno prossimo i 100 istituti tecnici e licei che offriranno la possibilità ai propri studenti di diplomarsi n 4 anni anziché 5. Le iscrizioni saranno possibili a partire dal prossimo 16 gennaio

Come le auto che si guidano da sole cambieranno le città : Promettono di rendere le strade più sicure, pulite ed efficienti. Ma è il momento di chiedersi che effetto farà condividere la città con queste macchine. Leggi

Economia circolare : oltre l’eccellenza. Come cambieranno i nostri stili di vita e consumo : La Fondazione Cogeme Onlus ha avviato sul territorio bresciano (a partire dal 2016) un centro di competenze nazionale per quanto riguarda l’Economia circolare. Un progetto pluriennale al quale si vuole tracciare una sorta di “tagliando” durante la tavola rotonda prevista per Sabato 2 dicembre 2017, a Provaglio d’Iseo (Bs), presso la Cantina Barone Pizzini. A seguire si svolgeranno le premiazioni del primo concorso nazionale sui temi ...

Maker Faire : dalla casa al lavoro - Come i robot ci cambieranno la vita : Ma i robot davvero sono una minaccia per il lavoro dell'uomo? 'Assolutamente no risponde convinto il professore anzi, in prospettiva porteranno sviluppo nel mondo del lavoro. Le macchine servono solo ...