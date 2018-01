Colpo Juve - tutto fatto per un campione : La Juventus in Italia rappresenta senza ombra di dubbio, la società più lungimirante e ben organizzata sul mercato. Questo è il vero motivo per il quale il club bianconero continua ad inanellare successi in serie, tutte le altre sono e restano chiacchiere da bar, messe in campo da rivali non in grado di lavorare allo stesso modo. La vecchia signora infatti è una società forte, ben strutturata ed organizzata, in grado di pianificare e lavorare ...

Colpo Juve : accordo trovato - arriverà Praet : 'Colpo Juve , arriva Dennis Praet '. Così il Corriere dello Sport apre il quotidiano sui bianconeri che prenotano il centrocampista della Sampdoria 'per la prossima stagione', si legge. 'accordo trovato col presidente Ferrero, Marotta ha chiuso per Praet', ...

Calciomercato Juventus - Marotta scatenato : blitz per chiudere un doppio Colpo Video : Durante la sosta del campionato, i giocatori si riposano e i dirigenti lavorano incessantemente sul mercato. La #Juventus ha deciso di cedere Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04, ma è molto attiva anche in entrata. Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno facendo un gran lavoro; il primo obiettivo per gennaio resta sempre Emre Can, ma è molto più probabile che il centrocampista del Liverpool arrivi a Torino a parametro zero nella prossima ...

Juventus - vicino Del Sole : Colpo per la Primavera con 'vista' sulla prima squadra : TORINO - Se la Juventus di Allegri valuta le ipotetiche opportunità di mercato ma senza particolari necessità, la Juventus primavera invece si sta muovendo in più direzioni con l'idea di dare a Dal ...

DIRETTA/ Cagliari-Juventus (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Colpo di scena - si fa male Dybala! : DIRETTA Cagliari Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Sardegna Arena, valida per la ventesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 21:49:00 GMT)

Juventus - Milinkovic Savic è a Torino : i tifosi sognano il grande Colpo : Juventus, Milinkovic Savic è a Torino: i tifosi sognano il grande colpo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Milinkovic Savic- Una foto su instagram che ha acceso i sogni dei tifosi bianconeri. Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, e sogno nel cassetto della squadra bianconera, è a Torino. Affare di mercato in vista? I tifosi sognano, ma la ...

Milinkovic-Savic/ Calciomercato Juventus : i bianconeri al lavoro per il grande Colpo estivo : Milinkovic-Savic Calciomercato Juventus: i bianconeri al lavoro per il colpo estivo. La Vecchia Signora ha messo nel mirino il centrocampista offensivo di casa Lazio(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:40:00 GMT)

Il Milan fa sul serio : arriva il Colpo a sorpresa dalla Juve? Video : Il mercato del Milan [Video] sara' sicuramente molto caldo, specialmente in uscita; i rossoneri infatti devono cercare di sfoltire una rosa troppo lunga che impedisce a Gattuso di poter lavorare con un gruppo ristretto di giocatori. Tra i possibili partenti ci sono elementi poco utilizzati come Gomez, Paletta e Mauri. Come detto da Mirabelli, però, il #Milan restera' vigile sul mercato e qualora ci fosse qualche oppurtunita' ecco che si ...

Calciomercato Juventus - Marotta e Paratici tentano un nuovo Colpo alla Bentancur : i dettagli : Calciomercato Juventus – Un altro colpo in stile Bentancur? La Juventus ci sta pensando. Il club bianconero ha sempre un occhio di riguardo per i talenti che crescono nel campionato argentino e in particolare per le giovani promesse del Boca Juniors, con il quale i rapporti sono ottimi vedi gli affari Tevez e Bentancur. Nel mirino di Marotta e Paratici è finito quello che in Argentino viene definito come un potenziale campione: ovvero ...

Juventus - un altro Colpo alla Bentancur : TORINO - Un altro colpo stile Bentancur . La Juventus guarda con un certo interesse ai talenti del campionato argentino e in particolare a quelli del Boca Juniors. Un po' perché con il club di Buenos ...

Infortunio Lichtsteiner/ Juventus video : Colpo alla testa - ma riesce a firmare l'assist per Dybala : Infortunio Lichtsteiner, Juventus video e ultime notizie: colpo alla testa, ma riesce a firmare l'assist per Dybala. Gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche del terzino bianconero(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 22:43:00 GMT)

Juventus - sogno Emre Can a gennaio. Colpo sicuro a giugno a parametro zero : La Juventus, come riporta La Gazzetta dello Sport ,è in procinto di chiudere l'ennesima trattativa a parametro zero e stavolta il nome in questione è quello di Emre Can . Nonostante questo Giuseppe Marotta , dg bianconero, sembra voler provare ...

Kane - un uragano : spaventata la Juve Superati in un Colpo Messi e Shearer : Seconda tripletta per il centravanti degli Spurs in quattro giorni: con 39 reti diventa il miglior marcatore della Premier League in un anno solare