Clochard ucciso a Verona, 2 minori indagati:non abbiamo fatto apposta, era uno scherzo Hanno 13 e 17 anni i due ragazzi accusati dell'omicidio del senzatetto trovato carbonizzato nell'incendio dell'auto la sera del 19 dicembre, a Santa Maria di Zevio (Verona). "Era unoscherzo, non l'abbiamo fatto apposta" si sarebbero giustificati i due.