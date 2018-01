: #BreakingNews Clochard morto bruciato: "Uno scherzo" - CybFeed : #BreakingNews Clochard morto bruciato: "Uno scherzo" - NotizieIN : Clochard morto bruciato: "Uno scherzo" - oggitreviso : Shock in Veneto: clochard trovato morto carbonizzato, indagati un 13enne e un 17enne: 'Era uno scherzo' - UnioneSarda : #Clochard morto carbonizzato a #Verona, indagati due minori: "Era uno scherzo" - mmontanaro69 : RT @santegidionews: Terzo clochard morto di stenti in 15 giorni: per S. Egidio «rifugi carenti» -

Indagati per la morte di uncui avrebbero dato fuoco nel Veronese, i 2 minorenni accusati avrebbero parlato di uno "":"Non l'abbiamo fatto apposta", si sarebbero giustificati, nel racconto del Corriere del Veneto. A Santa Maria di Zevio, dove l'uomo ènell'incendio della sua auto il 19 dicembre, in molti dicono di avere visto, in diverse occasioni, i giovani che lo infastidivano,tirandogli addosso petardi. Dopo aver perso il lavoro, l' uomo, un marocchino 64enne, viveva nella sua macchina.(Di venerdì 12 gennaio 2018)