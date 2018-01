Clochard carbonizzato a Verona | minori indagati | non volevamo ucciderlo | era uno scherzo

Verona - Clochard carbonizzato : all'origine uno scherzo di due minori : ROMA - Bruciare un uomo per noia, per giocare. Ci sarebbe uno scherzo finito male all'origine dell'omicidio di un clochard arso vivo nella sua auto lo scorso 19 dicembre a Santa Maria di Zevio ( Verona )...

Clochard carbonizzato a Verona - i due minori indagati : era uno scherzo - : I ragazzi sono indagati per il rogo avvenuto lo scorso dicembre a Zevio, nel Veronese, in cui è morto un uomo di 64 anni. Avrebbero appiccato l'incendio per gioco