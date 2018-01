Clochard carbonizzato a Verona | indagati due minori

Clochard carbonizzato - indagati due ragazzini stranieri di 13 e 17 anni : 'Era uno scherzo' : Hanno 13 e 17 anni i due ragazzi minorenni accusati dell'omicidio del senzatetto trovato carbonizzato nell'incendio dell'auto la sera del 19 dicembre scorso, a Santa Maria di Zevio (Verona). I ...

Verona - Clochard muore carbonizzato : due minori sotto inchiesta. “Era uno scherzo” : “Era uno scherzo, non l’abbiamo fatto apposta”: si sono giustificati così i due ragazzi accusati dell’omicidio di un senzatetto trovato morto carbonizzato nell’incendio della sua auto il 19 dicembre scorso, a Santa Maria di Zevio, nel Veronese. I due avrebbero lanciato dei petardi contro l’auto di Ahamed Fdil, un marocchino di 64 anni, incendiandola. L’uomo aveva fatto della macchina la propria casa dopo ...

