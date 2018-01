Cina | frena import in dicembre | pesa raffreddamento domanda interna

Cina - prezzi consumo e prezzi produzione in frenata a novembre : (Teleborsa) - Rallenta oltre le attese a novembre l'inflazione in Cina. Secondo i dati del National Bureau of Statistics, nel mese in esame i prezzi al consumo sono saliti dell'1,7% rispetto allo ...

Cina - prezzi consumo e prezzi produzione in frenata a novembre : Rallenta oltre le attese a novembre l'inflazione in Cina. Secondo i dati del National Bureau of Statistics , nel mese in esame i prezzi al consumo sono saliti dell'1,7% rispetto allo stesso periodo ...

Premier League : Young trasCina lo United - frena il Tottenham : I Red Devils battono 1-0 il Brighton e restano in scia del City, gli Spurs non vanno oltre l'1-1 con il West Brom