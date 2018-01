: RT @TgLa7: Serie attacchi a chiese Santiago Cile contro #Papa. Danneggiate in segno di protesta per visita Pontefice - Cristin97215062 : RT @TgLa7: Serie attacchi a chiese Santiago Cile contro #Papa. Danneggiate in segno di protesta per visita Pontefice - NotizieIN : Cile, attacchi a chiese contro il Papa - cjmimun : Cile, tre attacchi a chiese di Santiago prima dell'arrivo del Papa Il pontefice atteso in Cile il 15 gennaio - 51fini : Papa Francesco, rivolte in Cile in vista della visita: attacchi alle chiese, "bombe sotto l'abito talare” - StefducFi : RT @TgLa7: Serie attacchi a chiese Santiago Cile contro #Papa. Danneggiate in segno di protesta per visita Pontefice -

Almeno quattrocattoliche sono stati compiuti in diverse zone di Santiago del, per protestarela visita diFrancesco nel Paese, prevista dal 15 al 18 gennaio. In tre degli, lehanno subito danni, soprattutto alle porte e alle facciate, mentre il quarto è stato neutralizzato dalla polizia. "Episodi strani -chiosa il presidenteno uscente Bachelet-non rivendicati da gruppi specifici".Lasciati anche volantini di minacce al Pontefice.(Di venerdì 12 gennaio 2018)