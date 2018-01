Ciclismo | le corse di gennaio 2018 con le dirette tv

Ciclismo : il calendario di gennaio 2018. Tutte le date delle corse del mese - c’è il Tour Down Under : Tutto pronto alla nuova stagione: inizia il grande Ciclismo internazionale in questo 2018 con le prime gare in questo gennaio. Andiamo a scoprire il calendario con Tutte le date: ci sono gli attesi Tour Down Under (prima corsa World Tour dell’anno) e Vuelta San Juan (sarà presente Vincenzo Nibali). Data Nome Classificazione Categoria 11.01 – 14.01 Santos Women’s Tour 2.1 WE 12.01 – 21.01 Vuelta al Tachira en ...

Ciclismo - a quali grandi corse parteciperanno Nibali - Aru - Froome - Quintana e i grandi campioni nel 2018? : Riparte una nuova stagione per il grande Ciclismo internazionale con il primo dell’anno. Questo 2018 sarà sicuramente appassionante per quanto riguarda le grandi corse a tappe: andiamo a scoprire uno per uno a quali parteciperanno i più importanti campioni del circuito World Tour. Chris Froome In principio era praticamente certa l’accoppiata Giro d’Italia – Tour de France, per tentare un’impresa storica. Era già ...

Ciclismo - tutto il Calendario del 2018 : le date e il programma delle corse. Dalle classiche ai Grandi Giri : Il Calendario 2018 di Ciclismo si preannuncia più ricco che mai: una serie di appuntamenti e di corse che ci terranno compagnia praticamente per tutto l’anno. Gli appassionati avranno modo di divertirsi ammirando i propri beniamini e tifando i propri idoli direttamente sulle strade o davanti al televisore. Si preannuncia davvero una stagione imperdibile e affascinante dove i migliori Campioni si daranno battaglia per la conquista dei ...

Ciclismo : l'UCI svela tutte le squadre che parteciperanno alle corse nella prossima stagione : ...KTM (Dmp " Fra) " PRO CYCLING BREIZH (FORTUNEO " OSCARO) (Fst " Fra) " GAZPROM " RUSVELO (Gaz " Rus) " MANZANA POSTOBON TEAM (Mzn " Col) " NIPPO " VINI FANTINI " EUROPA OVINI (Nip " Ita) " SPORT ...

Ciclismo - la marcia di Vincenzo Nibali verso il Tour de France : tutte le corse. Da San Juan al Delfinato - passando per le Classiche : Vincenzo Nibali ha confermato la sua partecipazione al Tour de France 2018: lo Squalo ha deciso di rinunciare al Giro d’Italia per presentarsi alla Grande Boucle con velleità di vittoria. Il 33enne ha dato l’annuncio direttamente dall’isola di Hvar (Croazia) dove è in raduno con la sua Bahrain Merida fino al prossimo 19 dicembre. Paolo Slongo aveva comunicato qualche settimana fa quali potevano essere i piani del siciliano per ...

Ciclismo - Cassani : 'Ripartiamo dalle corse tradizionali' : ALTOPASCIO (Lucca) - ' Abbiamo buone basi, squadre piuttosto forti, ma vincere un campionato del mondo non è facile. Dobbiamo ripartire dalle corse tradizionali, come il giro delle Fiandre, Sanremo, Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi '. Lo ha detto il ct della nazionale maschile di Ciclismo Davide ...

Ciclismo - altri importanti corridori abbandonano le corse : Con la stagione delle corse ferma le notizie più importanti per il mondo del Ciclismo continuano ad arrivare dal fronte degli addii. Proseguono infatti a ritmo serrato gli annunci dei corridori che stanno abbandonando l’attività. Per qualcuno è un’opzione ovvia dopo una lunga carriera, per altri una scelta obbligata viste le poche opportunità di trovare nuovi sbocchi, soprattutto in questo ciclomercato in cui molte squadre hanno tagliato gli ...

Ciclismo - nel 2018 spariscono corse e squadre : Anche la stagione 2018 del grande Ciclismo [VIDEO]si preannuncia all’insegna delle difficolta' economiche, e non solo per le realta' più piccole. Con budget spesso sempre più ridotti sono diverse le squadre e le organizzazioni di corse che stanno attraversando un momento critico. La notizia più recente al riguardo è l’annullamento della classica d’apertura del calendario italiano, il #Gp Costa degli Etruschi, organizzato da alcuni anni dal Gs ...